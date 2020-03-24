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Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 10:58, /

Karantina günlerinde aşk

İki genç yıldız karantinada kaldıkları evin dışına çıkıp güneşte yürüyüş yaptı.

BACKGRID USA

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1ROMANTİK GEZİNTİ

ROMANTİK GEZİNTİ

Genç kuşağın gözde yıldızları Camila Cabello ve Shawn Mendes, dün Miami'de objektiflere takıldı. Genç çift, karantinada kaldıkları evden çıkıp ellerinde kahveleriyle güneşin altında yürüyüş yaptı.

2ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Cabello ve Mendes, yürüyüş sırasında zaman zaman birbirlerini öpücüklere boğdu. Bazen de aralarındaki mesafeyi koruyarak komşularıyla sohbet etti.

3AŞK, KLİPLE BAŞLADI

AŞK, KLİPLE BAŞLADI

 Camila Cabello ile Shawn Mendes düet yaptıkları Senorita adlı şarkının klibinde senaryo gereği aşk yaşıyordu. Ancak senaryo üzerinde başlayan bu aşk bir süre sonra gerçeğe dönüştü.

4BERABERLİK SÜRÜYOR

BERABERLİK SÜRÜYOR

Çift, başlarda aralarındaki aşk iddialarına yanıt vermese de sonradan el ele görüntüleriyle söylentileri doğruladı.

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