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Kara Tahta nerede çekiliyor?

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TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” yarın ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Bir anne kızın hikayesinin işleneceği dizinin konusu merak ediliyor. Kara Tahta geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini anlatacak. Peki, Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

1/3Kara Tahta nerede çekiliyor

Kara Tahta dizisinin ekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı. Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek. Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesinde gerçekleştirilen dizi, TRT 1’de yayınlanacak ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

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KARA TAHTA KONUSU

Üs Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.

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Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.

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#Kara Tahta#Kara Tahta Nerede Çekiliyor#Kara Tahta Nerede