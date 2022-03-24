Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU

Dizide yarım kalmış bir hikaye anlatılacak. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?”