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Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

#Kara Tahta Dizisi#Kara Tahta Oyuncuları#Kara Tahta Konusu

Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni dizi Kara Tahta’nın yayın günü için geri sayım başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Dizide Miray Daner ve Furkan Andıç başrolde. Peki, Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

1/3Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

Kara Tahta dizisinin ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Kara Tahta’nın ilk bölümü 30 Mart akşamı yayınlanacak. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta’nın oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

2/3KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU

Dizide yarım kalmış bir hikaye anlatılacak. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?”

3/3KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI

Kara Tahta oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Danet, Cengiz Bozkurt, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Onur Durmaz, Selen Uçer, Kerem Arslanoğlu gibi isimler yer alıyor.

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#Kara Tahta Dizisi#Kara Tahta Oyuncuları#Kara Tahta Konusu