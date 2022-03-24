Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kara Tahta dizisi oyuncuları ve konusu

Kara Tahta dizisinin ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Kara Tahta’nın ilk bölümü 30 Mart akşamı yayınlanacak. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta’nın oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.
Dizide yarım kalmış bir hikaye anlatılacak. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Az önce ben kime hoş geldin dedim? Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfkeli bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi?”
Kara Tahta oyuncuları arasında Furkan Andıç, Miray Danet, Cengiz Bozkurt, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Onur Durmaz, Selen Uçer, Kerem Arslanoğlu gibi isimler yer alıyor.