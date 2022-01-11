Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!

Ekranların sevilen dizilerinden Kanunsuz Topraklar son olarak 12. bölümle izleyicisiyle buluşmuştu. Geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almayan Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu araştırmaları çarşamba gününe yaklaşırken hız kazandı. Kanunsuz Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken, dizinin resmi instagram sayfasından bir paylaşım geldi.