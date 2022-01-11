Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!
Her çarşamba Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kanunsuz Topraklar yeni bölüm geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanamamıştı. Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kanunsuz Topraklar yeni bu hafta var mı merak konusu oldu. İşte, Kanunsuz Topraklar 13. fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...
Ekranların sevilen dizilerinden Kanunsuz Topraklar son olarak 12. bölümle izleyicisiyle buluşmuştu. Geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almayan Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu araştırmaları çarşamba gününe yaklaşırken hız kazandı. Kanunsuz Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken, dizinin resmi instagram sayfasından bir paylaşım geldi.
KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çarşamba akşamları yayınlanan Kanunsuz Topraklar’ın 5 Ocak Fox tv yayın akışında yer almamıştı. Bu hafta yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar 13. bölüm fragmanı gelmeyince, Kanunsuz Topraklar bitti mi, bu hafta yok mu soruları gündeme geldi. Dizinin resmi instagram sayfasından paylaşılan gönderi izleyicinin yüreğine su serpti. "Yeni bölümden ilk kareler" başlıklı paylaşımı, yeni bölümün çok yakında geleceğini düşündürttü.
KANUNSUZ TOPRAKLAR BU HAFTA YOK MU?
Henüz 13. bölüm fragmanı yayınlanmayan Kanunsuz Topraklar'ın çekimleri devam ederken, 12 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bir netlik kazanmadı. Ancak çekimleri devam eden dizinin resmi hesabından yayınlanan bilgilere ilerleyen zamanlarda haberimizde yer vereceğiz.