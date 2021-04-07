Kansere meydan okuya okuya 50 yaşına geldi

Son beş yılını kanserle mücadele ederek geçiren, bu süreçte yaşadıklarını ve hissettiklerini de kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da katıldığı TV programlarında anlatan ünlü oyuncu Shannen Doherty, 12 Nisan'da 50 yaşına girecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meme kanserine yakalanan ancak tedavisi başarılı bir şekilde devam eden Doherty, geçen yılın eylül ayında, doktorlar tarafından kendisine hastalığın vücudunun başka bölümlerine yayıldığının söylendiğini belirtip "Ama kendimi gayet sağlıklı ve iyi hissediyorum. Hayatın ve küçük mutlulukların keyfini çıkarıyorum" diye konuşmuştu.
2
Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
3
Shannen Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı.
4
Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde oludğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.
5
Shannen Doherty'nin özel hayatı da oldukça çalkantılı bir şekilde geçti. Ünlü oyuncu ilk evliliğini meslektaşı George Hamilton'ın oğlu Ashley ileyaptı. Fakat 1993'te başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti. Doherty daha sonra 2002 ile 2003 arasında Pamela Anderson'ın da eski eşi olan Rick Solomon ile evli kaldı. 2011'de hayatını birleştirdiği Kurt Iswarienko ile evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.
6
Shannen Doherty, son yıllarda meme kanserine karşı verdiği mücadele ile gündemde. Başlarda hastalıkla ilgili söylentileri doğrulayan Doherty, sonra da mücadelesini sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Bir dönem hastalığı yendi, fakat sonra tekrar nüksetti.
7
Doherty hastalığına rağmen hayata sıkı sıkıya olan bağlığını da sürdürüyor. Beverly Hills 90210'un yeniden çevriminde de kamera karşısına geçen Doherty, hastalığının nüksettiğini o yapımdaki çalışma arkadaşlarına söylemişti. Shannen Doherty bu şekilde "insanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istediğini" söylemişti.
8
Shannen Doherty, geçen yıl verdiği bir röportajda tedavisinin de olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatmıştı. Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti.
9
Ünlü oyuncu aynı röportajda 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.
10
Shannen Doherty, o röportajda, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum" dedi.
11
Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.
12
Shannan Doherty'nin 10 ya da 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünmesinin nedeni ise bu alanda son dönemde yaşanan tıbbi gelişmeler. Onun yakalandığı türden meme kanseri artık eskisi gibi kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurmuyor. Uygulanan tedaviler sayesinde hastalar uzun süre yaşayabiliyor.