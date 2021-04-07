Kansere meydan okuya okuya 50 yaşına geldi

Ünlü oyuncu aynı röportajda 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.