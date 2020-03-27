Kanal D yayın akışı: Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yeni bölümü yerine tekrarının olması dikkat çekti. Ekranların en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm akıbeti merak ediliyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın yer aldığı dizi en son 20 Mart’ta izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
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Kanal D ekranlarının sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın bu hafta yeni bölümü yerine tekrarı yayınlanacak. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm akıbetini merak ediyorlar. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok? Arka Sokaklar 548. Bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi. Bu dizilerden biri Arka Sokaklar oldu. En son 20 Mart’ta izleyicileriyle buluşan Arka Sokaklar’ın yeni bölüm tarihi için ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nedim, Aslı’nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan’ın ölümünde Aslı’nın parmağı olup olmadığını sorar. Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut’un ilgisi Selin’in üzerindedir. Selin’i rahat ettirmeye çalışır.
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Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin’i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır. Zeliha, Berk’in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk’in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha’nın başına iş açacaktır.
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Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali’yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali’yi takibe başlar…
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27 MART YAYIN AKIŞI
Cehennemden Kaçış
Saat: 00:15 - 02:00 (105 dakika) Tür: Aksiyon,Dram,Macera Özet: Bir gökdelende çıkan yangın sonucu yüzlerce insan gökdelende mahsur kalır.
Cehennemden Kaçış
Saat: 02:00 - 03:45 (105 dakika) Tür: Aksiyon,Dram,Macera Özet: Bir gökdelende çıkan yangın sonucu yüzlerce insan gökdelende mahsur kalır.
Gelinim Mutfakta
Saat: 03:45 - 05:45 (120 dakika) Tür: Yarışma Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Akasya Durağı
Saat: 05:45 - 07:30 (105 dakika) Tür: Komedi Özet: Sevilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda!
Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
Saat: 07:30 - 09:00 (90 dakika) Tür: Sağlık Programı Özet: Programa konuk olan hasta ve hasta yakınlarının sağlık sorunlarına alanında uzman doktorların deneyimiyle çözüm aranıyor.
Neler Oluyor Hayatta
Saat: 09:00 - 11:00 (120 dakika) Tür: Magazin Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!
Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
Saat: 11:00 - 12:30 (90 dakika) Tür: Magazin Özet: Gündem yaratacak konular, özel dosyalar, en özel konuklarla sıcacık sohbetler!
Gelinim Mutfakta
Saat: 12:30 - 16:15 (225 dakika) Tür: Yarışma Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Arka Sokaklar
Saat: 16:15 - 19:00 (165 dakika) Tür: Polisiye,Macera Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor! Buket Aydın'la Kanal D Haber Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) Tür: Haber Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Arka Sokaklar
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika) Tür: Polisiye,Macera Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!