Kanal D yayın akışı: Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

27 MART YAYIN AKIŞI Cehennemden Kaçış



Saat: 00:15 - 02:00 (105 dakika)

Tür: Aksiyon,Dram,Macera

Özet: Bir gökdelende çıkan yangın sonucu yüzlerce insan gökdelende mahsur kalır.



Cehennemden Kaçış



Saat: 02:00 - 03:45 (105 dakika)

Tür: Aksiyon,Dram,Macera

Özet: Bir gökdelende çıkan yangın sonucu yüzlerce insan gökdelende mahsur kalır.



Gelinim Mutfakta



Saat: 03:45 - 05:45 (120 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.



Akasya Durağı



Saat: 05:45 - 07:30 (105 dakika)

Tür: Komedi

Özet: Sevilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda!



Balçiçek ile Dr. Cankurtaran



Saat: 07:30 - 09:00 (90 dakika)

Tür: Sağlık Programı

Özet: Programa konuk olan hasta ve hasta yakınlarının sağlık sorunlarına alanında uzman doktorların deneyimiyle çözüm aranıyor.



Neler Oluyor Hayatta



Saat: 09:00 - 11:00 (120 dakika)

Tür: Magazin

Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!



Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa



Saat: 11:00 - 12:30 (90 dakika)

Tür: Magazin

Özet: Gündem yaratacak konular, özel dosyalar, en özel konuklarla sıcacık sohbetler!



Gelinim Mutfakta



Saat: 12:30 - 16:15 (225 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.



Arka Sokaklar



Saat: 16:15 - 19:00 (165 dakika)

Tür: Polisiye,Macera

Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

Buket Aydın'la Kanal D Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)

Tür: Haber

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...



Arka Sokaklar



Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Polisiye,Macera

Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!