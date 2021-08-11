Kamu iÅŸçi maaÅŸ zam oranÄ± ne kadar oldu? Kamu iÅŸçileri bu açÄ±klamaya kilitlenmiÅŸti
Kamu iÅŸÃ§i maaÅŸlarÄ± iÃ§in kritik viraja girildi. 700 bini aÅŸkÄ±n kamu iÅŸÃ§isini yakÄ±ndan ilgilendiren kamu iÅŸÃ§i zam oranÄ±, TÃœRK-Ä°ÅŸ ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturuldu. BakanlÄ±klar, Ã¼niversiteler, hastaneler, il Ã¶zel idareleri, demiryollarÄ±, ÅŸeker fabrikalarÄ± ve elektrik Ã¼retim santrallerinde Ã§alÄ±ÅŸmakta olan kamu iÅŸÃ§ileri iÃ§in belirlenen maaÅŸ zam oranÄ±, 11 AÄŸustos 2021 itibariyle geÃ§erli olacak. Peki, kamu iÅŸÃ§ileri maaÅŸ zam oranÄ± ne kadar oldu? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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1
Kamu iÅŸÃ§i maaÅŸ zam oranÄ± netlik kazandÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirme neticesinde aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulan kamu iÅŸÃ§i zam oranÄ±, TÃœRK-Ä°Åž'in talepleri Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirildi. Peki, 2021 iÅŸÃ§i zam oranÄ± ne kadar oldu? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
2
KAMU Ä°ÅžÃ‡Ä° ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
BakanlÄ±klar, Ã¼niversiteler, hastaneler, il Ã¶zel idareleri, demiryollarÄ±, ÅŸeker fabrikalarÄ± ve elektrik Ã¼retim santrallerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki 700 binden fazla iÅŸÃ§iyi ilgilendiren 2021 YÄ±lÄ± Kamu Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmeleri Ã‡erÃ§eve ProtokolÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonuÃ§landÄ±.Â Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Vedat Bilgin'in saat 14.30'da TÃœRK-Ä°Åž'e giderek aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± belirtildi.Â Â
3
TÃœRK-Ä°Åž'Ä°N TALEBÄ° NE YÃ–NDEYDÄ°?
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rk-Ä°ÅŸ ve Hak-Ä°ÅŸ'in en dÃ¼ÅŸÃ¼k brÃ¼t Ã¼cretin 4 bin 800 liraya yÃ¼kseltilmesi, 2021-2022 dÃ¶neminde ilk 6 ay yÃ¼zde 20, diÄŸer 6 aylar iÃ§in enflasyon artÄ± yÃ¼zde 3 refah payÄ± talebine karÅŸÄ±n, hÃ¼kÃ¼met brÃ¼t Ã¼creti 3577-3750 lira arasÄ± olanlara 100 lira, brÃ¼t Ã¼creti 3750-4000 lira arasÄ± olanlara 60 lira seyyanen zam ile yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 9, ikinci 6 ay iÃ§in yÃ¼zde 5 artÄ± enflasyon farkÄ± teklif etmiÅŸti.