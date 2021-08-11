KAMU Ä°ÅžÃ‡Ä° ZAM ORANI NE KADAR OLDU? BakanlÄ±klar, Ã¼niversiteler, hastaneler, il Ã¶zel idareleri, demiryollarÄ±, ÅŸeker fabrikalarÄ± ve elektrik Ã¼retim santrallerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki 700 binden fazla iÅŸÃ§iyi ilgilendiren 2021 YÄ±lÄ± Kamu Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmeleri Ã‡erÃ§eve ProtokolÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonuÃ§landÄ±.Â Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Vedat Bilgin'in saat 14.30'da TÃœRK-Ä°Åž'e giderek aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± belirtildi.Â Â