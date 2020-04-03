Kamu bankalarından 5 - 7.5 - 10 bin lira kredi! İşte başvuru kanalları
Kamu bankaları yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
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BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.