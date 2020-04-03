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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 13:55, /

Kamu bankalarından 5 - 7.5 - 10 bin lira kredi! İşte başvuru kanalları

Kamu bankaları yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

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BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

Başvuru linki:

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1

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Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

Başvuru linki:

https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx

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Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

Başvuru linki:

https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi

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6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK

Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

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FAİZ/FİNANSMAN ORANI

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

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Geri ödeme nasıl olacak?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

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5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

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