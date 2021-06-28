Kalp Yarası oyuncuları ile gündemde! Kalp Yarası oyuncuları kimdir?
Kalp Yarası oyuncuları dizinin ilk bölümü itibariyle pek çok izleyicinin gündemindeki konu oldu. Kalp Yarası oyuncu kadrosu içerisinde yer alan isimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen seyirciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Antakya'da çekimleri devam eden dizide, şehrin iki köklü ailesi arasındaki çatışmanın ortasında doğan aşkı ekrana getirecek olan Kalp Yarası, her Pazartesi günü ATV ekranlarında yer alacak. İşte, izleyicilerin daha yakından tanımak istediği Kalp Yarası oyuncuları hakkında detaylı bilgiler
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1
Kalp Yarası oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı dizide, Merve Çağıran, Rıza Akın gibi isimler de yer alıyor. İşte, Kalp Yarası oyuncuları ve oyuncu kadrosu içerisinde yer alan isimlerin dizideki karakterleri hakkında detaylı bilgiler
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Gökhan Alkan (Ferit Sancakzede)
Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken ideallerinin üzerine gitmemiş, mesleğini yapmamış. Aile şirketi Sancakzade Holding'in CEO'su. Bir tek holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor. Atı Fırtına; üzerine titrediği kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.
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Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz)
niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Annesini 2 yaşındayken kaybetmiş, biraz büyüyünce de babasını. Bir süre anneannesiyle yaşadıktan sonra onu da kaybedince tek başına hayat mücadelesine başlamış güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık, köpek gezdirme gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi kafesini açmak.
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Merve Çağıran (Hande Varoğlu)
Çok varlıklı olan Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzadelerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Espri anlayışı sevimsiz, Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama konforundan da vazgeçemeyen, Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor ne var ki Şahmeran Efsanesi'ni, Toros dağlarının eteklerini, yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.
5
Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)
Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrikanın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.
6
Şenay Gürler (Azade Sancakzade)
Azade, Antakya'nın en güçlü kadınlarından biri, adeta dirayetli bir şahmeran. Köklü ve zengin bir aileden geliyor. Hem adı gibi "Azade" hem de yetiştirilme biçiminin bir sonucu olarak "azametli" bir kadın. Kimseye güvenmez. Adnan'a aşık olunca, babasını ikna edip evlenmiş. Adnan'ı ezse bile hala ona karşı saplantılı bir bağlılığı var. Azade her şeyi kontrol etmek, bilmek ister. Hayattaki en yakın arkadaşı ise Kader diye hitap ettiği Zümrüt Varoğlu. Azade'nin holdingde hisseleri var ama yönetime karışmaz. Adnan'a iş konusunda çok güvenir ve işleri uzaktan takip eder.
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Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)
Bütün ömrünü çalışarak geçirmiş, Azade'yle evlendikten sonra işlerin başına geçip kendi tırnaklarıyla güçlenen bir adam. Şimdi işleri yavaş yavaş oğullarına devretmeye çalışır. Zamanında Azade'nin kıskançlıklarından çok çekmiş. Onun tahakküm gücünden zaman zaman çok bunalmış ve soluğu başkalarında almak zorunda kalmış. Azade'nin baskısı ve saplantılı tutkusunun farkında. Derinlerde yaşadığı duyguları bir gün yüzüne çıkacaktır. Azade'nin babasından kalma pamuk ve buğday tarlalarına sahip. Aynı zamanda yurtdışına ihracat yapan mobilya fabrikaları ve Hüseyin ile ortak otel yatırımları da var.
8
Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)
Hande'nin annesi, Azade'nin de çocukluktan arkadaşı. Orta halli bir aileden geliyor. Taşra ile kent arasında sıkışmış bir kadın. Zevkleri basit ama işi bilenlere danışıyor. Kızı Hande'nin düğünün iptal olması hem bir anne olarak onu incitiyor, hem de alttan alta o düğünün er geç gerçekleşmesi için tezgah kurmaktan da geri durmuyor. Azade' ye gösterilen hürmet, saygı Zümrüt' e gösterilmiyor, ona atfedilen güç Zümrüt de yok. Bu proje evlilik O'na bunları edinmesi açısından da iyi gelecek.
9
Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)
Hande'nin babası. Adnan'la benzer bir hikayeden geliyorlar. Adnan'dan farklı olarak çalışıp, bazı oyunları kirli oynayıp zenginleşmiştir. Ama Hüseyin'deki çalışma azmi servetlerini sürekli katlamış. Hüseyin, Zümrüt'le evlenmeden önce inşaat işleri yapan bir ustanın oğlu. Zümrüt'le evlendikten sonra girişimci ruhu ve ticari zekasıyla birlikte Zümrüt'ün servetini büyütüyor, kendine yeni bir mecra yaratıyor. Kızı Hande'ye çok düşkün. Onun hatalarını asla kabul etmiyor, suçu hep başkalarında arıyor. Hüseyin, işlerin büyük kısmını kızına devretmiş ama hala her ayrıntıyla da ilgileniyor. Müteahhit, büyük yatırımlar yapan bir inşaat firması bir de oteli var. Adnan ile ortak olarak turizm otel zinciri işine giriyor.
10
İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede)
Sancakzade ailesinin büyük oğlu olmanın avantaj ve dezavantajlarını birlikte yaşayan, kardeşi Ferit'i çok seven ve onun kendisinden kopmasını, sır saklamasını kabullenemeyen bir yapısı var. Kendine has bir çekiciliği olan, her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapmış olan bir adam. Sinan aile işinin başına geçmek için işletme okumuş ancak hayatında her şey kolayca önüne geldiği için hırsları olamayan, bu yüzden fabrikadaki işleri zaman zaman Yaman'ın inisiyatifine bırakmaktan çekinmeyen de biri. İşletme okumuş ama Ferit kadar azimli baskın bir iş insanı değil. Holdingde Koordinasyon Departmanı'nın başında çalışıyor.
11
Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)
Azade'nin proje evliliklerinden ikincisi. Antakyalı toprak zengini bir ailenin kızı. Azade'nin kolayca yönetebileceği bir gelin. Hırslı, entrikayı seven biri. Leman 18'inde liseyi daha yeni bitirmişken Sinan'la evlenmiş, bir kız çocukları olmuş.
12
Naz Sayıner (Müge Sancakzade)
Güzelliğini anneden almış, tatlı, sempatik aynı zamanda asi bir kız. Otorite olarak bildiği ve korktuğu tek kişi Azade. Onun yanında diline, oturuşuna, davranışına çok dikkat ediyor. Fakat biraz da bundan sebep onun koyduğu yasakları çiğnemeye bayılıyor. Koca konaktaki yalnızlığını, dışarıdaki hayatıyla gidermeye çalışıyor. İzin verseler eve dönmeyecek, babaannesinin kuralları onu boğuyor. Dışarıdan bakınca tatlı kaçık gibi görünse de aslında içindeki derin sevgisizliğin yarattığı boşluğu doldurmaya çalışıyor. Babasına çok düşkün.
13
Nail Kırmızıgül (İhsan)
Adnan'ın erkek kardeşi, Vedia'nın kocası. Şirkette holdingin Lojistik Bölümü'nün başında. Şarkı söylerken görüp aşık olduğu Vedia ile evlenmesi aileden dışlanmasına sebep olmuş. Ne olursa olsun Vedia'yı çok seviyor. Holdingde çalışıyor, Lojistik Departmanı'nın başında.
14
Yonca Şahinbaş (Vedia)
Vedia çok renkli neşeli biri, derinlerde ise hüzün ve sırlar saklı. Güzelliği dillere destan Vedia, İhsan'la Adana'da tanışmış ve evlenmiş. Uzun süre şarkıcılık yapmış, kendi ile barışık, sözünü esirgemeyen, hayat dolu bir karakter. Kalp yaralarını saklamayı başarabilen güçlü bir karakter.