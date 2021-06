Kalp Yarası oyuncuları ile gündemde! Kalp Yarası oyuncuları kimdir?

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede) Sancakzade ailesinin büyük oğlu olmanın avantaj ve dezavantajlarını birlikte yaşayan, kardeşi Ferit'i çok seven ve onun kendisinden kopmasını, sır saklamasını kabullenemeyen bir yapısı var. Kendine has bir çekiciliği olan, her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapmış olan bir adam. Sinan aile işinin başına geçmek için işletme okumuş ancak hayatında her şey kolayca önüne geldiği için hırsları olamayan, bu yüzden fabrikadaki işleri zaman zaman Yaman'ın inisiyatifine bırakmaktan çekinmeyen de biri. İşletme okumuş ama Ferit kadar azimli baskın bir iş insanı değil. Holdingde Koordinasyon Departmanı'nın başında çalışıyor.