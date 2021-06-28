Kalp Yarası oyuncuları ile gündemde! Kalp Yarası oyuncuları kimdir?

Şenay Gürler (Azade Sancakzade) Azade, Antakya'nın en güçlü kadınlarından biri, adeta dirayetli bir şahmeran. Köklü ve zengin bir aileden geliyor. Hem adı gibi "Azade" hem de yetiştirilme biçiminin bir sonucu olarak "azametli" bir kadın. Kimseye güvenmez. Adnan'a aşık olunca, babasını ikna edip evlenmiş. Adnan'ı ezse bile hala ona karşı saplantılı bir bağlılığı var. Azade her şeyi kontrol etmek, bilmek ister. Hayattaki en yakın arkadaşı ise Kader diye hitap ettiği Zümrüt Varoğlu. Azade'nin holdingde hisseleri var ama yönetime karışmaz. Adnan'a iş konusunda çok güvenir ve işleri uzaktan takip eder.