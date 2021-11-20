Kadir İnanır'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı? Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Filmleri

Kadir İnanır'ın önemli filmleri arasında, "Tatar Ramazan" başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı "Dönüş", "Selvi Boylum Al Yazmalım", Fatma Girik ile başrol oynadığı "Yılanların Öcü", Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı "Ah Güzel İstanbul", Hale Soygazi ile başrollerini paylaştığı "Bir Yudum Sevgi" filmleri yer almaktadır. Kadir İnanır, 2003 yapımlı sinema filmi "Gönderilmemis Mektuplar"da başrolü Türkan Şoray ile paylaştı. Türk Sineması'nın efsanevi ikilisi, 24 yıl aradan sonra bu film ile bir araya gelmiştir.



Ah Gardaşım(1991) ve Savcı(1992) filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır.