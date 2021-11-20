Kadir İnanır'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı? Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Kadir İnanır'ın son durumu gelen haberlerin ardından gündemde yer aldı. Türk sinemasının sayılı aktörlerinden Kadir İnanır aniden rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı öğrenilen usta sanatçı, daha önce de aynı teşhisle hastaneye kaldırarak yoğun bakıma alınmıştı. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir çok ödüle sahip olan usta oyuncu sevenlerini korkuturken, sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Peki, Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Kadir İnanır Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.
KADİR İNANIR'IN HASTALIĞI NE?
Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.
Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan İnanır’ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
KADİR İNANIR'IN HAYATI
Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Ordu Fatsa'da doğmuştur. Türk sinemasının önemli isimlerinden İnanır, oyunculuk hayatına "foto-roman"lar ile başlamıştır. "Son Yedi Adım Sonra" adlı film ile sinemaya geçmiştir. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
Filmleri
Kadir İnanır'ın önemli filmleri arasında, "Tatar Ramazan" başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı "Dönüş", "Selvi Boylum Al Yazmalım", Fatma Girik ile başrol oynadığı "Yılanların Öcü", Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı "Ah Güzel İstanbul", Hale Soygazi ile başrollerini paylaştığı "Bir Yudum Sevgi" filmleri yer almaktadır. Kadir İnanır, 2003 yapımlı sinema filmi "Gönderilmemis Mektuplar"da başrolü Türkan Şoray ile paylaştı. Türk Sineması'nın efsanevi ikilisi, 24 yıl aradan sonra bu film ile bir araya gelmiştir.
Ah Gardaşım(1991) ve Savcı(1992) filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır.
Ah Gardaşım(1991) ve Savcı(1992) filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır.