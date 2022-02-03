Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.
Programın yorumcularından Bircan Bali, konuyla ilgili olarak “Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” yorumunda bulundu.
İddialar ardından açıklamada bulunan Bilic "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" sözleriyle çıkan haberleri yalanladı.
Kaan Yıldırım da Instagram hikayeler bölümünden paylaşılan videoya 'Alone (yalnız)' notunu düşerek hakkındaki aşk iddialarını yalanladı.