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Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

#Kaan Yıldırım#Danla Bilic#Kaan Yıldırım İle Danla Bilic

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın YouTuber Danla Bilic ile yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Danla Bilic, Kaan Yıldırım’ın adını vermeden açıklama yaptı. Peki, iddialar doğru mu? Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

1/4Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

2/4Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor

Programın yorumcularından Bircan Bali, konuyla ilgili olarak “Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” yorumunda bulundu.

3/4Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor

İddialar ardından açıklamada bulunan Bilic "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" sözleriyle çıkan haberleri yalanladı.

4/4Kaan Yıldırım ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor

Kaan Yıldırım da Instagram hikayeler bölümünden paylaşılan videoya 'Alone (yalnız)' notunu düşerek hakkındaki aşk iddialarını yalanladı.

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