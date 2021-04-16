Gösteri dünyasının cevabı en çok merak edilen sorusu bir kez daha gündeme geldi: Jennifer Aniston anne mi oluyor?
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HAYRANLARI HEYECANLANDI
Üstelik de şu anda bilinen bir ilişkisi olmadığı halde! Peki Aniston, hayranlarını heyecanlandıran bu iddialara nasıl yanıt verdi?
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ARKADAŞI SANDRA BULLOCK İLE BU KONUDA GÖRÜŞTÜ İDDİASI
ABD basınına yansıyan iddialara göre Jennifer Aniston, evlat edinmeye hazırlanıyor. Hatta bu konuda kendisi de bir bekar anne olan ve evlat edinme yöntemiyle çocuk sahibi olan yakın arkadaşı Sandra Bullock ile konuşmaya başladı bile. 51 yaşındaki Sandra Bullock, 2010'da Louis, 2015'te de Laila adlı biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edinmişti. Bullock, eşinden boşanmasının üzüntüsüne de o dönemde 3 buçuk aylık olan oğlu Louis ile teselli bulmuştu.
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BRAD PITT'TEN YARDIM ÖNERİSİ
Yakın arkadaş olan 51 yaşındaki iki ünlü oyuncu Sandra Bullock ile Jennifer Aniston en son Bullock'ın doğum gününde bir araya geldiler. İddialara göre hem o gün hem de daha sonrasında Aniston, Bullock'tan evlat edinme süreciyle ilgili bilgi almaya başladı. Bu konunun yasal prosedürünü öğrenmek istedi. Hatta iddialara göre Sandra Bullock, arkadaşı Jennifer Aniston'a evlat edinmeye karar verdiğinde eski eşi Brad Pitt'in de yardımcı olabileceğini söyledi. Pitt, Angelina Jolie ile olan birlikteliğinde üçü evlatlık üçü de biyolojik altı tane çocuk sahibi olmuştu.
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ANISTON İDDİALARI YALANLADI
Fakat Jennifer Aniston, TMZ sitesinin de kendisine yakın kaynaklara dayandırarak verdiği ve hayranlarını heyecanlandıran bu haberi yalanladı. Aniston, sözcüsü aracılığıyla böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini belirtti.
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İKİ EVLİLİĞİ DE BOŞANMAYLA BİTTİ
Jennifer Aniston ilk evliliğini 2000 yılında Brad Pitt ile yaptı. Fakat araya Angelina Jolie'nin girmesiyle bu evlilik 2005'te sona erdi. Aniston 2015'te de Justin Theroux ile evlendi. Bu evlilik de iki yıl sonra bitti.