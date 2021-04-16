Jennifer Aniston anne mi oluyor?

BRAD PITT'TEN YARDIM ÖNERİSİ Yakın arkadaş olan 51 yaşındaki iki ünlü oyuncu Sandra Bullock ile Jennifer Aniston en son Bullock'ın doğum gününde bir araya geldiler. İddialara göre hem o gün hem de daha sonrasında Aniston, Bullock'tan evlat edinme süreciyle ilgili bilgi almaya başladı. Bu konunun yasal prosedürünü öğrenmek istedi. Hatta iddialara göre Sandra Bullock, arkadaşı Jennifer Aniston'a evlat edinmeye karar verdiğinde eski eşi Brad Pitt'in de yardımcı olabileceğini söyledi. Pitt, Angelina Jolie ile olan birlikteliğinde üçü evlatlık üçü de biyolojik altı tane çocuk sahibi olmuştu.