Düğünlerini dünya izlemişti: Üçüncü bebek geldi

Hamilelik sırasında her ikisi de koronavirüse yakalanan ünlü çiftin üçüncü bebeği de sağlıkla doğdu.
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BİR ERKEK BEBEK DAHA GELDİ
Modern çağların Külkedisi masalının kahramanlarından biri olarak nitelendirilen, bir zamanların TV yıldızı, şimdilerin halkı tarafından en üstünde tutulan prensesi üçüncü kez anne oldu. İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin ortanca çocuğu Prens Carl Philip ile eşi Prenses Sofia'nın üçüncü bebekleri dünyaya geldi. Saray tarafından yapılan resmi duyuruda bu üçüncü bebeğin de erkek olduğu belirtildi.
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RESMİ HESAPTAN DUYURULDU
İsveç kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabında yapılan duyuruda Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın üçüncü bebeğinin 26 Mart'ta saat 11.19'da dünyaya geldiği belirtildi. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada çiftin yeni bebeğinin Stochoml'deki Danderyd Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtığı belirtildi.
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'MUTLU VE MİNNETTAR'
Prens Carl Philip'in ağzından kaleme alınan açıklamada "Üçüncü oğlumuzun da ailemize katılmasından dolayı mutlu ve minnettarız" denildi. Bebeğin adı ise henüz açıklanmadı. Çiftin, 4 yaşında Alexander ve 3 yaşında Gabriel adında iki oğlu daha bulunuyor. Prens Carl Philip ile Prenses Sofia, 2015 yılında Stockholm'de kraliyet düğünüyle evlenmişti.
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HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Prens Carl Philip ile Prenses Sofia, üçüncü bebeklerini beklediklerini aralık ayında resmi bir açıklamayla duyurmuştu. Çift o dönemde yaptıkları resmi açıklamada "Mutluyuz ve üçüncü bebeğimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" diyerek mutlu haberi duyurmuştu. Bu arada Sofia ve eşinin hamilelik sürecinde koronavirüse yakalandığı da basına yansımıştı. Geçen yıl kasım ayında Kraliçe Silvia'nın kardeşi Walter Sollerlaht'ın ölümünün ardından ailenin bir araya geldiği dönemde hem Sofia hem de Carl Philip, grip benzeri semptomlar göstermeye başladı. Yapılan testin ardından her ikisinin de Covid 19 testi pozitif çıktı. Çift, gördükleri tedavinin ardından kısa sürede iyileşti.
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HAYATI BAŞKA BİR YÖNE GİRDİ
Bir zamanların TV yıldızı Sofia Hellqvist ile Prens Carl Philip'in öyküsü de ilk dönemlerde dünya basınının ilgisini çekiyordu. O dönemde Hellqvist, TV'de ünlü olmaya çalışan ve verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak tanınan bir ekran yüzüydü. Fakat Prens ile tanışmasının ardından bütün hayatı değişti.
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TV ÜNLÜSÜYDÜ
Bir erkek dergisine yılana sarılarak çıplak pozlar verdi sonra da TV'de yayınlanan bir reality show'da boy gösterdi. Ama 2010'da bir restoranda tanıştığı genç adam sayesinde hayatı değişti. Bir zamanlar verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak anılan o genç kadın şimdi ülkesinin yakışıklı prensiyle evli ve mutlu bir prenses.
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ÜLKE HALKI DA ONU SEVDİ
Bir zamanlar, TV ekranlarında ya da objektif karşısında adını duyurmaya çalışan o genç kadın yani Sofia Hellqvist ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Sofia, artık ülkesinin en çok sevilen tanınmış kişilerinden biri.
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR
36 yaşındaki Prenses Sofia, Prens ile 2010 yılında tanışmadan sadece bir yıl önce kamera karşısında geçen hayatına bir son verip çalışmak için gönüllü olarak Gana'ya gitti. Orada yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için çalıştı.
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BİR RESTORANDA TANIŞTILAR
Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.
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ESKİ DEFTERLERİ AÇILDI
Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.Carl Philip'in ailesi de önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.
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'HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM'
Çift, 2015 yılında evlendi. Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını. Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.
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AİLEYE UYUM SAĞLADI
Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi. İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip, iki erkek çocuk sahibi oldu. Şimdi de aralarına üçüncü bebekleri de katıldı.
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PRENS, BABASININ VELİAHTI DEĞİL
Prens, babasının veliahtı değil. Kendisinden iki yaş büyük ablası Prenses Victoria, zamanı geldiğinde tahta çıkacak. Prens'in bir de Prenses Madeleine adında küçük kız kardeşi var. Kral'ın kararıyla İsveç kraliyet ailesi küçüldü. Prens Carl Philip ile Prenses Madeleine'in çocukları, unvanları ellerinde kalsa da kraliyet görevlerinden çıkarıldı.