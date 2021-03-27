İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayınlanmıştı! İşçi çıkarma yasağında son gelişmeler
İşten çıkarma yasağı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Koronavirüs pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik uygulamaya alınan işten çıkarma yasağı geçtiğimiz haftalarda uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği için son günler gelirken, milyonlarca çalışanın gözü de İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına çevrildi. Kamuoyunda işçi çıkarma yasağı olarak da bilinen iş sözleşmesi feshini işçiye devreden uygulama ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılma yetkisine sahip. İşte, işten çıkarma yasağında son durum.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşten çıkarma yasağının sona ereceği tarih, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile işten çıkarma yasağı mayıs ayına kadar devam edecek.
2
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
3
BAKAN SELÇUK TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
4
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
5
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,