İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayınlanmıştı! İşçi çıkarma yasağında son gelişmeler

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.