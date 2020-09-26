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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 08:22 | 

İşte dünyanın en stressiz meslekleri

Hayatımızı çoğu zaman kabusa dönüştüren stres en çok yaşamında karşımıza çıkıyor. Ancak bazı mesleklere sahip olanlar bu yönden oldukça şanslı, çünkü işlerinde neredeyse hiç stres yaşamıyorlar.

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1
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Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

2
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Ekonomist

İş piyasalarındaki gelişmeleri, değişimleri yakından takip eden ekonomistler, en stressiz mesleklerden biri.

3
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İstatistik Uzmanı

İstatistik uzmanlığı Türkiye'de çok ilgi gören ve kolay iş bulan bir meslek grubu olmasa da çalışma hayatında strese minimal seviyelerde maruz kalan mesleklerden bir diğeri.

4
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Matematikçi

Genelde iş bulmalarının zor olduğu düşünülse de matematikçiler iş hayatında neredeyse hiç stres yaşamayan bir mesleğe sahip.

5
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Biyomedikal Mühendisi

Bir diğer az stresli mühendislik dalı ise biyomedikal mühendislik. Geleceğin meslekleri arasında sayılan biyomedikal mühendisleri genelde tıp alanında iş sahibi oluyor.

6
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Fizikçiler

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen fizikçiler, iş bulma sırasında stres yaşasalar da, çalışma hayatında en stressiz mesleklerden birine sahip oluyorlar.

7
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Gök Bilimci

En stressiz mesleklerden biri olan gök bilimciler diğer bir adıyla astronomlar ise yer bilimcilerin aksine, gök cisimlerini araştırıp inceliyor, teleskop gibi aletlerle gök cisimlerini gözlemliyor.

8
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Sigorta Uzmanı

Sigorta uzmanları, uzman olana kadar birçok strese ve zorluğa maruz kalsalar da bu aşamaya geldikten sonra yaşadıkları stres minimal seviyeye düşüyor.

9
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Odyolog (İşitme Bozukluğu Uzmanı)

İşitme ile ilgili hastalıkların tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve tedavi için kullanılması gereken cihazların belirlenmesini sağlayan odyologlar sağlık alanında çalışıp, en stressiz iş hayatına sahip olanlardan.

10
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Optometrist

Bir diğer stressiz meslek grubu olan optometristler, diğer adıyla gözlük uzmanları genellikle optik mağazalarında çalışıp, uygun gözlük ve lens seçiminde yardımcı olurlar.

11
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Diyetisyen

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan diyetisyenler, sorunlu bir danışanla karşılaşmadıkları sürece (ki bu duruma nadir rastlanıyor), iş hayatlarını stressiz sürdürüyorlar.

12
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Ortodontist

Ortodontist denilince akla ilk olarak diş telleri gelir desek yanlış söylemiş olmayız. Dişlerinizde bir bozukluk varsa ve bunun için tedavi gördüyseniz mutlaka bir ortodontistle karşılaşmışsınızdır. Karşılaştığınız ortodontistin ne kadar güler yüzlü olduğuna şaşırmış olabilirsiniz. Ancak muhtemelen böyle mutlu olmalarının sebebi işlerinin son derece stressiz olması.

13
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Kuyumcu

Kuyumcular zaman zaman hırsızlık olayları gibi korkutucu durumlar ile karşılaşsalar da stresi en az seviyedeki mesleklerden biri olarak sayılıyor.

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Kuaför

Her köşe başında gördüğümüz kuaför ve berberler, işleri yetenek istese de meslek hayatlarında en az stres yaşayanlardan.

15
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Üniversite Profesörü

Üniversite profesörleri bu aşamaya gelene kadar gerek araştırma yaparken gerek tez yazarken yeterince strese maruz kalıyorlar. Ancak profesör olduktan sonra, dünyanın en stressiz mesleklerinden birine sahip oluyorlar.

16
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Sanat Yönetmeni

Sanat yönetmeni bir ajansın tasarımla ilgili tüm projelerinin yönetiminde yer alır. Bu şekilde söylendiğinde bu mesleğin stresli bir meslek olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak sanat yönetmenliği en stressiz mesleklerden biri olarak sayılıyor.

17
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Yazar

Bir gazeteye, reklam ajansına ya da kitabevine bağlı olarak çalışan yazarların yanı sıra serbest şekilde çalışan blog yazarları da stresi en az yaşayanlar arasında. Halk arasında yazarların çok stresli bir iş hayatı olduğu düşünülse de araştırmalar yazarlığı en stressiz mesleklerden biri olarak gösteriyor.

18
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Tıbbi Sonografi Uzmanı

Hastanelerin çoğunlukla kadın doğum bölümünde çalışan ve hamile kadınların bebeklerinin cinsiyetlerini, anne karnındaki durumlarını ultrason gibi teknolojik görüntüleme cihazları ile kontrol eden tıbbi sonografi uzmanları, en stressiz mesleklerden biri olmakla birlikte, geleceğin en parlak mesleklerinden biri olarak gösteriliyor.

19
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Yer Bilimci

Yer bilimciler yer küresinin yapısını, yer kabuğunun değişmesine neden olan iç ve dış etmenleri ve oluşma süreçlerini inceliyor. Yaptıkları iş dolayısıyla yaşadıkları stres çok düşük seviyede.

20
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Ziraat Mühendisi

Mühendislerin çok stresli bir iş hayatı olduğu bilinse de, bu durum ziraat mühendisleri için geçerli değil. Hayvan yetiştiriciliği, bitki üretimi gibi projelerde yer alan ziraat mühendisleri, özel ve kamu kuruluşlarında iş olanaklarına sahip.

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