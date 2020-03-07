Işın Karaca'ya doğum gününde sevgilisinden özel hediye
Işın Karaca, 46’ncı yaşını dostlarıyla kutladı. Önceki akşam Arnavutköy’de bulunan Barboon By Atlas Balık’ta yapılan kutlamada ünlü şarkıcıyı sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile arkadaşları Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtcu da yalnız bırakmadı.
Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı verdi: “Vallahi bu geceki organizasyon nişan gibi oldu. Güzel haberlerinizi bekliyoruz.”
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Sevgiliden çok özel hediye
Işın Karaca, doğum gününde müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’ndan çok özel bir hediye aldı. Yapıcıoğlu, Karaca’ya hem şarkılarının senfonik notalarının bulunduğu diski verdi hem de üzerinde adının yazılı olduğu altın bir bileklik hediye etti.
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Işın Karaca, doğum günü pastasını arkadaşlarıyla kesti.