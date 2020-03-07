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Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 07:37, /

Işın Karaca'ya doğum gününde sevgilisinden özel hediye

Işın Karaca, 46’ncı yaşını dostlarıyla kutladı. Önceki akşam Arnavutköy’de bulunan Barboon By Atlas Balık’ta yapılan kutlamada ünlü şarkıcıyı sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile arkadaşları Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtcu da yalnız bırakmadı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen Karaca, “Çok mutluyum, huzurluyum” dedi.

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Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı verdi: “Vallahi bu geceki organizasyon nişan gibi oldu. Güzel haberlerinizi bekliyoruz.”

3Sevgiliden çok özel hediye

Sevgiliden çok özel hediye

Işın Karaca, doğum gününde müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’ndan çok özel bir hediye aldı. Yapıcıoğlu, Karaca’ya hem şarkılarının senfonik notalarının bulunduğu diski verdi hem de üzerinde adının yazılı olduğu altın bir bileklik hediye etti.

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Işın Karaca, doğum günü pastasını arkadaşlarıyla kesti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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