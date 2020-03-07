Işın Karaca'ya doğum gününde sevgilisinden özel hediye

Sevgiliden çok özel hediye Işın Karaca, doğum gününde müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’ndan çok özel bir hediye aldı. Yapıcıoğlu, Karaca’ya hem şarkılarının senfonik notalarının bulunduğu diski verdi hem de üzerinde adının yazılı olduğu altın bir bileklik hediye etti.