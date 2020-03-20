İş başa düştü... Ünlüler ev temizliği yaptı!

Eve misafir kabul etmiyorum Esra Sönmezer, eldivenli ve maskeli bir şekilde temizlik yaptığını belirtti: “Her sabah ve yatmadan önce evi sirkeli su ve antibakteriyel bir ilaçla siliyorum. Ayakkabıları kapı önünde çıkartıyor, çöp poşetine koyuyor ve eve öyle sokuyorum. Misafir kabul etmiyorum. Kapı kollarını ve lamba düğmelerini sürekli siliyorum. Normalde zaten çok steril ve temiz bir insanım fakat bu virüsten sonra biraz kafayı sıyırmış olabilirim. Çünkü evde kronik böbrek hastası bir kedim var ve kendimden önce onun sağlığını düşünüyorum.”