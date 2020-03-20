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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 07:00, /

İş başa düştü... Ünlüler ev temizliği yaptı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmanın ilk ve en önemli şartı; temizlik.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Evden dışarı adım atmayan ünlüler de bugünlerde kendini temizliğe verdi. İşte ünlülerin temizlik günlüğü...

2Paspas zamanı

Paspas zamanı

Eşi Nurdan Büyükak’a ev temizliği konusunda yardımcı olan İbrahim Büyükak, zaman zaman eline paspası alıp yerleri siliyor. Ünlü oyuncu, sağlığına da özen gösterdiğini söylüyor: “Evi çamaşır suyuyla temizliyoruz. Dışarıdan bir şey söylediğimizde gelen ürünü önce dezenfekte ediyoruz. Ben burnuma deniz suyu sıkıyorum, arada gargara yapıyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz, sağlıklı günlerde görüşeceğiz.”

3Her yerde bez var

Her yerde bez var

◊ Burcu Kara evinde sık sık temizlik yapanlardan: “5 gündür evden çıkmıyoruz. Kimseyle görüşmüyoruz. Zaruri bir ihtiyaç olursa, birimiz hemen alıp geliyor. Sürekli ellerimizi yıkayıp kolonya sürüyoruz. Ev temizliğini çamaşır suyu ve sirkeyle yapıyoruz. Sık dokunulan yerleri sürekli siliyoruz, zaten evde her yerde temizlik bezleri var. Sık sık da pencereleri açarak evi havalandırıyoruz.”

4Çamaşır suyu kullanmazdım

Çamaşır suyu kullanmazdım

◊ Sedef İybar, salgına karşı aldığı önlemleri şöyle sıralıyor: “Korona hayatımıza girdiği günden itibaren evde bazı şeyleri değiştirdim. Mesela çamaşır suyu kullanma alışkanlığım yoktu, şimdi yer silme suyuna mutlaka çamaşır suyu ve sirke ekliyorum. Yüzüme sabun sürmezdim, şimdi kullanıyorum. Bana hastaneleri hatırlattığı için uzak durduğum kolonyalar artık elimin altında. Öte yandan C vitaminini iki katına çıkardım ve çinko takviyesi kullanmaya başladım. Mutfağımda da zaten sağlıklı yemekler pişiyor.”

5Evi ilaçlattı

Evi ilaçlattı

Demet Akalın evini yardımcılarına temizletmekle yetinmedi, dip köşe dezenfekte ettirdi. Ünlü şarkıcının temizlik şirketinden çağırdığı görevliler, evin dört bir yanını ilaçladı.

6Süpürge üçüncü kolum

Süpürge üçüncü kolum

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le 14 günlük karantinada olan şarkıcı Ece Seçkin, evde temizlik yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı aldığı önlemleri şöyle anlattı: “Temizlik yapmayı çok sevdiğim için genelde dikkat edilenleri yapıyordum. Süpürge üçüncü kolum. Sirkeyi mutfakta kullanıyorum. Özellikle bulaşıklarda. Çamaşır suyu hep hayatımda. Tüm yüzeylerde kullanıyorum. Kapı kolları, televizyon kumandası, şarj aletleri gibi daha fazla temas ettiğimiz yerleri dezenfekte ediyoruz. Dışarıdan aldığımız yeşil sebzeleri de mutlaka sirkeli suda bekletip tüketiyoruz.”

7Teknolojik aletleri de silin

Teknolojik aletleri de silin

Şarkıcı Özgün, evindeki televizyon kumandalarını temizlemeyi ihmal etmedi. Özgün, “Evin genel temizliğinde sirke bazlı ekolojik temizlik ürünleri kullanıyoruz her zaman. Fakat koronavirüsü sirke ya da doğal bir ürünün öldürdüğü net olarak açıklanmadığından, telefon, TV kumandaları, kapı kolları gibi gün içerisinde çok fazla dokunulan ve hastalığın yayılmasına sebep olabilecek yerlerde tıbbi steril ürünleri kullanıyoruz” dedi.

8Sirke ve karbonatlı önlem

Sirke ve karbonatlı önlem

Fulya Zenginer, evinin yerlerini silerken bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer ayrıca temizlik için hangi malzemeleri kullandığını şöyle anlattı: “Normalde de köpeklerimin sağlığını düşünerek sirke ve karbonatlı vegan temizlik malzemeleri kullanıyordum. Zaten her gün yerleri siliyordum aynı şekilde devam ediyorum. Artı olarak marketten aldığım her şeyi dezenfekte etmem.”

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Fulya Zenginer önceki gün maske ve eldivenlerini takarak market alışverişine çıktı. Oyuncu, “Herhangi birisinin suratıma öksürmesini istemiyorum. O yüzden de maskemi takıyorum” dedi.

10Eve misafir kabul etmiyorum

Eve misafir kabul etmiyorum

Esra Sönmezer, eldivenli ve maskeli bir şekilde temizlik yaptığını belirtti: “Her sabah ve yatmadan önce evi sirkeli su ve antibakteriyel bir ilaçla siliyorum. Ayakkabıları kapı önünde çıkartıyor, çöp poşetine koyuyor ve eve öyle sokuyorum. Misafir kabul etmiyorum. Kapı kollarını ve lamba düğmelerini sürekli siliyorum. Normalde zaten çok steril ve temiz bir insanım fakat bu virüsten sonra biraz kafayı sıyırmış olabilirim. Çünkü evde kronik böbrek hastası bir kedim var ve kendimden önce onun sağlığını düşünüyorum.”

11Çamaşır suyu vazgeçilmezim

Çamaşır suyu vazgeçilmezim

Şarkıcı Su Soley, evi için aldığı önlemleri şöyle sıraladı: “Zemin temizliği için arap sabunu kullanıyorum. Pek çok kimyasal temizlik maddesine karşı alerjim var. Fakat çamaşır suyu pek çok yerde vazgeçilmezim. Kıyafetleri yıkarken yumuşatıcı yerine beyaz sirke koymaya başladım. Aynı şekilde bulaşık makinesine de parlatıcı gözüne sirke koyuyorum. Hiç koku yapmıyor. Detaylı temizliğe ek olarak evin tüm kapıları ve eşikleri, ev kapısının önü sirkeli çamaşır suyu ile silmeye özen gösteriyorum.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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