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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 11:48,

İngilizler açıkladı: Dünyanın en güvenilir yerleri belli oldu!

Dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs seyahat kısıtlamalarına neden oluyor. Virüs nedeniyle seyahate çıkmaya korkan insanlar güvenli tatil bölgeleri aramaya başladı. Uzmanlara göre bir ülkenin güvenilirliğini sağlık, yol emniyeti ve güvenlik kategorileri belirliyor. İngiltere'nin Daily Express gazetesi, 10 Nisan'da başlayacak paskalya tatili için, koronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi en güvenli seyahat bölgesi olarak gösterdi. Peki sağlık, yol açısından en güvenli ülkeler hangileri? Seyahat etmek için hangi güvenilir ülkeler tercih edilmelidir?

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1
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İngiltere'de yayımlanan Daily Express gazetesi, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için en güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi gösterdi.

2SLOVENYA
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SLOVENYA

Slovenya ya da resmi adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir.

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Avrupa'da görebileceğiniz en yeşil bir Balkan Ülkesi olan Slovenya'nın, batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunmaktadır.

4ANDORRA
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ANDORRA

Prensliği ya da kısaca Andorra, güneybatı Avrupa'da, Pirene Dağları'nda, denize kıyısı olmayan, Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülkedir.

5DANİMARKA
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DANİMARKA

Dünyadaki insanların en mutlu ülke olarak adlandırdığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tır.

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Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2. Margrethe'dır. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir.

7FİNLANDİYA
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FİNLANDİYA

Dünya'nın en mutlu bir diğer ülkelerinden biri de Finlandiya'dır. Göller ve ormanlarla dolu bu ülkede, sakinlik sizi bekliyor.

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Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, İskandinavya yarımadasındadır. Başkenti Helsinki'dir.

9GRÖNLAND
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GRÖNLAND

Avrupa Birliği'nden tek çıkan ülke olan Gröland, kuzey kutupta en büyük buz kütlesine sahip, özerk bir bölgedir.

10İSVİÇRE
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İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanılası yeri olarak tabir edilen İsviçre, denize kıyısı olmaması ile bilinir.

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Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünmektedir. Yüz ölçümü bakımından küçük, şirin bir ülkedir.

12İZLANDA
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İZLANDA

Bir buz ülkesi olan İzlanda, aynı zamanda volkanik açıdan oldukça aktif bir ülkedir.

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Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan İzlanda, bir Avrupa ülkesidir.

14TÜRKİYE
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TÜRKİYE

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanıyla da çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Türkiye, geçen yıl yine turist akınına uğradı. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip Muğla, turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırada yer alıyor.

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Kente tatil için gelen turistlerin bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye yerleşiyor.Türkiye'ye gelen turist sayısı TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre 5 milyon 136 bin 324 kişiyi buldu.

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