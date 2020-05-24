İngilizler açıkladı: Dünyanın en güvenilir yerleri belli oldu!
Dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs seyahat kısıtlamalarına neden oluyor. Virüs nedeniyle seyahate çıkmaya korkan insanlar güvenli tatil bölgeleri aramaya başladı. Uzmanlara göre bir ülkenin güvenilirliğini sağlık, yol emniyeti ve güvenlik kategorileri belirliyor. İngiltere'nin Daily Express gazetesi, 10 Nisan'da başlayacak paskalya tatili için, koronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi en güvenli seyahat bölgesi olarak gösterdi. Peki sağlık, yol açısından en güvenli ülkeler hangileri? Seyahat etmek için hangi güvenilir ülkeler tercih edilmelidir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İngiltere'de yayımlanan Daily Express gazetesi, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için en güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi gösterdi.
2
Abone Ol
SLOVENYA
Slovenya ya da resmi adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir.
3
Abone Ol
Avrupa'da görebileceğiniz en yeşil bir Balkan Ülkesi olan Slovenya'nın, batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunmaktadır.
4
Abone Ol
ANDORRA
Prensliği ya da kısaca Andorra, güneybatı Avrupa'da, Pirene Dağları'nda, denize kıyısı olmayan, Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülkedir.
5
Abone Ol
DANİMARKA
Dünyadaki insanların en mutlu ülke olarak adlandırdığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tır.
6
Abone Ol
Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2. Margrethe'dır. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir.
7
Abone Ol
FİNLANDİYA
Dünya'nın en mutlu bir diğer ülkelerinden biri de Finlandiya'dır. Göller ve ormanlarla dolu bu ülkede, sakinlik sizi bekliyor.
8
Abone Ol
Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, İskandinavya yarımadasındadır. Başkenti Helsinki'dir.
9
Abone Ol
GRÖNLAND
Avrupa Birliği'nden tek çıkan ülke olan Gröland, kuzey kutupta en büyük buz kütlesine sahip, özerk bir bölgedir.
10
Abone Ol
İSVİÇRE
Dünyanın en yaşanılası yeri olarak tabir edilen İsviçre, denize kıyısı olmaması ile bilinir.
11
Abone Ol
Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünmektedir. Yüz ölçümü bakımından küçük, şirin bir ülkedir.
12
Abone Ol
İZLANDA
Bir buz ülkesi olan İzlanda, aynı zamanda volkanik açıdan oldukça aktif bir ülkedir.
13
Abone Ol
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan İzlanda, bir Avrupa ülkesidir.
14
Abone Ol
TÜRKİYE
Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanıyla da çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Türkiye, geçen yıl yine turist akınına uğradı. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip Muğla, turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırada yer alıyor.
15
Abone Ol
Kente tatil için gelen turistlerin bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye yerleşiyor.Türkiye'ye gelen turist sayısı TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre 5 milyon 136 bin 324 kişiyi buldu.