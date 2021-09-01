İnci Çayırlı kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı'nın hayatı
Sanatçı İnci Çayırlı hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden olan usta sanatçı 86 yaşında yaşamını yitirdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı, Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler vermişti. Koro şefliği ve anı yazarlığı da yapan sanatçı müziğe genç yaşlarda başlamıştı. Peki, İnci Çayırlı kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, İnci Çayırlı'nın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
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Türk Sanat Müziği yorumcusu, koro şefi olan sanatçı İnci Çayırlı hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan Çayırlı'nın vefatının ardından hayatı bir kez daha gündeme geldi. Münir Nurettin Selçuk korosunda uzun yıllar çalışan sanatçının anıları 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.
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İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?
Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi, anı yazarı Çayırlı, 1935 yılında İstanbul doğdu. Çamlıca Kız Lisesi mezunu olan sanatçı, müziğe büyük dayısı besteci Fahri Kopuz’un teşvikiyle başladı. 1954 yılında İstanbul Radyosu'na girdi. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk korosunda da uzun yıllar çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı.
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Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler veren usta sanatçı, kendisine bir gazino patronundan gelen oldukça yüklü miktar para karşılığı assolistlik yapma teklifini kabul etmedi.
1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosunu yönetti. 1988'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendi. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü.
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Sanatçının anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.