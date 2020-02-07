Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.



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