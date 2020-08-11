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GeriEkonomi İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni kredi faiz oranları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 08:41,

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni kredi faiz oranları

Kamu bankalarının yerli üretim otomobiller için çıkardığı kampanyaya karşı olarak fiyat artıran otomotiv firmaları nedeniyle düşük faizli taşıt kredisi kampanyası sonlandırılmıştı. Bunun ardından faiz artırımları da geldi.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramasından dolayı ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatlarını aşmış durumda. Hemen her gün ikinci el otomobillere 1-2 bin lira arası zam gelirken sıfır otomobillere de her ay ortalama olarak 10 bin lira zam yapılıyor.

İkinci el olup 2010 model ve üstü araçlar ortalama olarak 100 bin lira civarı fiyatlardan satışa sunuluyor.

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İşte ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Banka: İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 0.99

Aylık ödeme: 2745

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Banka: Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.03

Aylık ödeme: 2774

4
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Banka: Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.13

Aylık ödeme: 2847

5
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Banka: Yapı Kredi Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.15

Aylık ödeme: 2862

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Banka: Kamu bankaları

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 2877

7
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Banka: Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.41

Aylık ödeme: 3059

8
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Banka: Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.44

Aylık ödeme: 3082

9
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Banka: QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.45

Aylık ödeme: 3090

10
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Banka: HSBC

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.50

Aylık ödeme: 3128

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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