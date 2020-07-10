İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi için önemli açıklama

FİYATLAR SUNİ YÜKSELİYOR Otomobilini satmak isteyen kişiler emsal şartlardaki araçların fiyatlarını inceledikten sonra emsalinin üzerine 5-10 bin lira daha fazla rakam yazarak aracını satışa koyuyor. Sürekli bu durumun gerçekleşmesi nedeniyle ikinci el otomobillerin fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır otomobil stoklarının olmaması da bu durumu destekler nitelikte.



“TAŞLAR 2-3 AY SONRA YERİNE OTURUR”



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.



Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.