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Televizyon
Haber Giriş: 23 Haziran 2021 - 14:10 | 

İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?

İkimizin Sırrı dizisinin detayları belli oldu. Tanıtımları izleyicilerle buluşan İkimizin Sırrı’nın gizemli sahneleri merak uyandırdı. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı’nın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?

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1

Yapımcı ve oyuncuların sette bir araya geldiği ilk çekimi tüm ekip birlikte pasta keserek kutladı. Başrol oyuncuları Leyla Feray ve Aras Aydın, yapılan kutlamada sette bir aile ortamı oluştuğunu dile getirdiler.

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Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

3İKİMİZİN SIRRI KONUSU

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir

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