Ä°dris Elba corona virüs itirafÄ±: O etkinlikte birlikte görev aldÄ±k
Corona virÃ¼se yakalanan Ã¼nlÃ¼lerden biri de Ä°ngiliz oyuncu Ä°dris Elba. Ã–nceki gÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan, corona virÃ¼s testi sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan 47 yayÄ±ndaki Elba, "iletiÅŸim kurduÄŸu bazÄ± kiÅŸilerin virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtip genel durumunun iyi olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°dris Elba, tam olarak isim vermese de corona virÃ¼sÃ¼nÃ¼ Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun eÅŸi Sophie'den kapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini ima etti.Â
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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1
Ä°SÄ°M VERMEDÄ°
Ä°dris Elba, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hastalÄ±ÄŸÄ±n herhangi bir semptomunu gÃ¶stermediÄŸini ancak son iki haftada gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± kiÅŸilerin test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince kendisinin de test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Her ne kadar Elba isim vermese de aynÄ± etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in oyuncunun Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun eÅŸi Sophie'ye kast ettiÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.
2
F1 PÄ°LOTU HAMILTON DA ORADAYDI
Sophie Trudeau ile Ä°dris Elba, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda Londra'da Wembley Stadyumu'nda dÃ¼zenlenen We Day UK adlÄ± yardÄ±m etkinliÄŸine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± etkinlikte Ã¼nlÃ¼ Formula 1 pilotu Lewis Hamilton da bulunuyordu.Â
3
TEST SONUCU POZÄ°TÄ°F Ã‡IKMIÅžTI
Ä°dris Elba, etkinlikte 12 bin Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmene yÃ¶nelik bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. Sophie Trudeau da onunla birlikte aynÄ± yardÄ±m etkinliÄŸinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.Â Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun karÄ±sÄ± Sophie, corona virÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Justin Trudeau da bunun Ã¼zerine kendisini 14 gÃ¼n izole edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
4
PANÄ°ÄžE KAPILMAYIN
AynÄ± etkinlikte Sophie Trudeau ve Ä°dris Elba ile birlikte bulunan Lewis Hamilton, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda corona virÃ¼sÃ¼n insanlarÄ± gergin bir hale getirdiÄŸini belirterek herkesi sakin olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Hamilton, bu durumun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olanlarla ilgilenmek gerektiÄŸini hatÄ±rlatacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Hamilton, el yÄ±kamanÄ±n bu virÃ¼sten korunmak iÃ§in en etkili yÃ¶ntem olduÄŸunu da yazdÄ±.Â Â