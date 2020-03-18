Ä°SÄ°M VERMEDÄ° Ä°dris Elba, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hastalÄ±ÄŸÄ±n herhangi bir semptomunu gÃ¶stermediÄŸini ancak son iki haftada gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± kiÅŸilerin test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince kendisinin de test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Her ne kadar Elba isim vermese de aynÄ± etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in oyuncunun Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun eÅŸi Sophie'ye kast ettiÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.