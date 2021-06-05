İbo Show konukları kimler? 5 Haziran İbo Show'un bu akşamki konukları açıklandı
İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla beraber belli oldu. Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show'da yine yıldızlar geçidi yaşanacak. Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk olacak isimler, seslendirdiği şarkılarla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. İbo Show 5 Haziran akşamı sevenleri ile buluşacak. Peki, İbo Show konukları kimler? İşte, bu haftaki İbo Show Konukları'nın isimleri.
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İbo Show’un 5 Haziran konuları arasında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. ‘İbo Show bu hafta, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter'i ağırlayacak. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları ekran başındakilere müzik şöleni yaşatıyor.
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İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
5 Haziran İbo Show konukları arasında bu akşam Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter yer alıyor.
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda birbirinden keyifli anlar yaşanıyor.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.