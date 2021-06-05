İbo Show konukları kimler? 5 Haziran İbo Show'un bu akşamki konukları açıklandı

İbo Show’un 5 Haziran konuları arasında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. ‘İbo Show bu hafta, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter'i ağırlayacak. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları ekran başındakilere müzik şöleni yaşatıyor.