İbo Show konukları kimler? 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu

17 Nisan İbo Show konukları arasında bu akşam çok değerli isimler yer alıyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da hem oyunculuk dünyasının hem de müzik dünyasının yakından tanıdığı isimler ekranlara gelecek. Usta oyuncu Erkan Petekkaya ‘Etek Sarı’ şarkısını seslendirecek. İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki de gece boyunca farklı yorumları ile seslendirecekleri şarkılar ile adeta izleyenleri müziğe duyuracak.