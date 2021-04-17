İbo Show konukları kimler? 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Star TV'de 17 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan İbo Show'da yine birbirinden ünlü isimler yer alacak. İzleyenlere müzik şöleni yaşatan İbo Show'da değerli isimleri seslendirecekleri şarkılarla keyifli anlar yaşatacak. Usta sanatçı ı İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda bu akşam müzik dünyasının tanıdığı isimler sahne alacak. Renkli anlar İbo Show'da haftaya damga vuracak. Peki, İbo Show konukları kimler? İşte, 17 Nisan İbo Show'un bu haftaki konukları ile ilgili bilgiler.
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17 Nisan İbo Show konukları arasında bu akşam çok değerli isimler yer alıyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da hem oyunculuk dünyasının hem de müzik dünyasının yakından tanıdığı isimler ekranlara gelecek. Usta oyuncu Erkan Petekkaya ‘Etek Sarı’ şarkısını seslendirecek. İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki de gece boyunca farklı yorumları ile seslendirecekleri şarkılar ile adeta izleyenleri müziğe duyuracak.
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İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show konukları arasında Erkan Petekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki bulunuyor.
Oyunculuğu ile beğeni toplayan Erkan Petekkaya programda ‘Etek Sarı’ şarkısını seslendiriyor. Programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise İbrahim Tatlıses ’11 sene sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerin huzurunda olacağım diyor.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.