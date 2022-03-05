İbo Show konukları belli oldu! Bu hafta İbo Show konukları arasında kimler var?

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu üstlendiği ve şarkılar söylediği İbo Show her pazar konukları ile izleyenleri ekerana bağlamaya devam ediyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın devam ettirdiği İbo Show, 6 Mart 2022 Pazar akşamı 34. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bu hafta İbo Show konukları kimler? İşte birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını seslendireceği İbo Show konukları...
34. bölüm İbo Show konukları arasında Şafak Sezer esprileriyle izleyicilere renkli dakikalar yaşatrıken, Oryantal Didem dansıyla programı görsel bir şölene dönüştürecek.
Ayrıca, İbo Show'da bu hafta Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci eşsiz yorumlarıyla izleyicilere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor.