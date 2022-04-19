İbo Show konukları belli oldu – 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 20 Nisan İbo Show konukları arasında ünlü isimler yer alıyor. Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Ankara havası şarkıları seslendirilecek. İşte 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları