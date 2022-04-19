İbo Show konukları belli oldu – 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 20 Nisan İbo Show konukları arasında ünlü isimler yer alıyor. Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Ankara havası şarkıları seslendirilecek. İşte 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları
İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer, Ankaralı Turgut, Ankaralı Coşkun yer alıyor. Programda Ankara havası şarkıları seslendirilecek.
İbo Show'un yeni bölümü çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Aramızda Kalsın
00:30 Halil Necipoğlı ile Ramazan Bereketi