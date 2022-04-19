Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

İbo Show konukları belli oldu – 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

#İbo Show#İbo Show Konukları#20 Nisan İbo Show

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu merak konusu haline geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’a her hafta ünlü isimler konuk oluyor. Program yeni yayın günü olan çarşamba günleri ekrana geliyor. Peki, İbo Show konukları arasında kimler var?

1/3İbo Show konukları belli oldu – 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 20 Nisan İbo Show konukları arasında ünlü isimler yer alıyor. Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Ankara havası şarkıları seslendirilecek. İşte 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

2/3İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer, Ankaralı Turgut, Ankaralı Coşkun yer alıyor. Programda Ankara havası şarkıları seslendirilecek.

İbo Show'un yeni bölümü çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.

3/3İbo Show konukları belli oldu – 20 Nisan İbo Show bu hafta konukları

07:00 Mesut Yar ile Bugün 

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

00:30 Halil Necipoğlı ile Ramazan Bereketi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbo Show#İbo Show Konukları#20 Nisan İbo Show