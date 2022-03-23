İbo Show konukları arasında kimler var? 23 Mart İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show çarşamba akşamları ekrana gelecek. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı programa bu hafta ünlü isimler katılıyor. İşte 23 Mart İbo Show bu hafta konukları