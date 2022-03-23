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İbo Show konukları arasında kimler var? 23 Mart İbo Show bu hafta konukları

#İbo Show#İbo Show Konukları#23 Mart İbo Show

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü pazar akşamları ekrana geliyordu. Star TV yayın akışı ile programın yayın gününün değiştiği bildirildi. Peki, İbo Show konukları arasında kimler var?

1/3İbo Show konukları arasında kimler var 23 Mart İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show çarşamba akşamları ekrana gelecek. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı programa bu hafta ünlü isimler katılıyor. İşte 23 Mart İbo Show bu hafta konukları

2/3İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR

İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

İbo Show konukları arasında Ceylan, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Yağız ve Uğur Karakuş bulunuyor.

3/3İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İbo Show’un yeni bölümü 23 Mart akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek. İşte Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

 

 

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#İbo Show#İbo Show Konukları#23 Mart İbo Show