İbo Show konukları arasında kimler var? 23 Mart İbo Show bu hafta konukları

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show çarşamba akşamları ekrana gelecek. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı programa bu hafta ünlü isimler katılıyor. İşte 23 Mart İbo Show bu hafta konukları
İbo Show konukları arasında Ceylan, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Yağız ve Uğur Karakuş bulunuyor.
İbo Show’un yeni bölümü 23 Mart akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek. İşte Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu