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Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 07:56,

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın başı dertte

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ı günlerce takip edip sahibi olduğu spor merkezini basan sapık, “Benim olmazsan seni kaçırırım” diyerek tehditler savurdu. Alkoçlar, polisten yardım istedi.

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1SAPIĞI İŞ YERİNİ BASTI: DENGESİZ BİRİ, DİKKATLİ OLUN
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SAPIĞI İŞ YERİNİ BASTI: DENGESİZ BİRİ, DİKKATLİ OLUN

Aslışah Alkoçlar'ın Ulus'taki spor merkezinde ilginç bir olay yaşandı. İş yerine giden bir şahıs "Ender Alkoçlar'la randevum var" diyerek beklemeye başladı.

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Günaydın'da yer alan habere göre; bu sırada gelen başka bir şahıs, "Ben taksi şoförüyüm. Şurada oturan adamı ben getirdim. Dakikalarca Aslışah Hanım'la ilgili telefonda arama yaptı. Dengesiz biri, dikkatli olun!" dedi.

3HEMEN POLİSİ ARADILAR
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HEMEN POLİSİ ARADILAR

Taksiciyi gören şahıs, bir anda ayağa fırlayıp "Aslışah buraya gelecek. Onu kaçırırım" diye tehditler savurmaya başladı.

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O sırada derste olan Alkoçlar, korku içinde babası Ender Alkoçlar'ı arayıp durumu anlattı. Bu arada olay yerine çağrılan polis, Yavuz Ş. adlı şahsı yakaladı. Şahsın, bir süredir Alkoçlar'ı takip ettiği belirlendi. Aslışah, korunma talep etti.

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