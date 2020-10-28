Hulusi Kentmen’in İzmit’teki villası sanat evi oluyor
Merhum oyuncu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evi restore ediliyor. Zaman içinde harabeye dönen villa, 1.5 yıl sürecek çalışmaların ardından halka açık sanat evi olacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
15 YILDA HARABEYE DÖNDÜ
Yeşilçam filmlerinde tatlı sert, babacan karakterlere hayat veren ve 1993 yılında yaşamını yitiren Hulusi Kentmen’in İzmit’teki villası yaklaşık 15 yıldır kullanılmıyordu.
2
Abone Ol
İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi’ndeki iki katlı evin restorasyonu için çalışma başlattı. Villa, 1.5 yıl süreceği tahmin edilen çalışmaların ardından halka açık sanat evi olarak kapılarını açacak.
3
Abone Ol
MAHALLELİ MUTLU
Mahalle sakinlerinden Rıza Öziriç, “Bu ev yıllardır atıl durumdaydı. Restorasyon çalışmasının başlatılması bizi çok memnun etti. Buraya değer katacak” dedi.
4
Abone Ol
Ahmet Ocak da “Yaklaşık 15 senedir kapısı bile açılmadığı için atıl durumda kalmıştı. Bir Yeşilçam yıldızının evinin hayata kazandırılacak olması bizi mutlu etti” diye konuştu.