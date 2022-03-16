HPV aşısı nedir?

HPV aşısı kimlere, ne zaman yapılır?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her 11 ve 12 yaş en az altı ay arayla iki doz HPV aşısı önermektedir. 9 ve 10 yaşlarındaki genç ergenler ve 13 ve 14 yaşlarındaki gençler de iki dozlu programda aşı alabilirler. Araştırmalar, iki dozlu programın 15 yaşın altındaki çocuklar için etkili olduğunu göstermiştir.



15 ila 26 yaşları arasında aşı serisine daha sonra başlayan gençler ve genç yetişkinler, üç doz aşı almalıdır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yakın zamanda Gardasil 9'un 9 ila 45 yaş arasındaki erkekler ve kadınlar için kullanımını onayladı. 27 ila 45 yaşları arasındaysanız, HPV aşısı yaptırmanızı tavsiye edip etmediğini mutlaka doktorunuzla görüşün.



