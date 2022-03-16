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HPV aşısı nedir?

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İnsan papilloma virüsü, insan papilloma virüs ya da human papilloma virus (HPV veya İPV) papillomavirus ailesine mensup, deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini enfekte eden bir DNA virüsüdür ve neden olduğu HPV enfeksiyonu, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. Peki, HPV aşısı nedir, kimlere yapılır?

1/3HPV aşısı nedir

HPV, benzer tipteki 'İnsan papilloma virüsü' adında bir grup virüstür. Açılımı Human Papillomavirus Virus (İnsan papilloma virüsü) olan HPV virüsünün aşısı ile hayati önem taşır.

2/3HPV aşısı nedir

HPV aşısı, belirli papilloma virüsü türlerinin neden olduğu enfeksiyonu önleyen aşılardır. Mevcut HPV aşıları, iki, dört veya dokuz tür HPV'ye karşı koruma sağlar.

3/3HPV aşısı kimlere, ne zaman yapılır

HPV aşısı kimlere, ne zaman yapılır?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her 11 ve 12 yaş en az altı ay arayla iki doz HPV aşısı önermektedir. 9 ve 10 yaşlarındaki genç ergenler ve 13 ve 14 yaşlarındaki gençler de iki dozlu programda aşı alabilirler. Araştırmalar, iki dozlu programın 15 yaşın altındaki çocuklar için etkili olduğunu göstermiştir.

15 ila 26 yaşları arasında aşı serisine daha sonra başlayan gençler ve genç yetişkinler, üç doz aşı almalıdır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yakın zamanda Gardasil 9'un 9 ila 45 yaş arasındaki erkekler ve kadınlar için kullanımını onayladı. 27 ila 45 yaşları arasındaysanız, HPV aşısı yaptırmanızı tavsiye edip etmediğini mutlaka doktorunuzla görüşün.

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