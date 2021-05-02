Hindistan mutasyonu nedir? Hindistan mutasyonunun farkı ne? İşte Hindistan vaka sayılarında son durum
Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne Türkiye'de de rastlanmıştı. Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte günlük vaka sayısı 392 bin 488 yeni vaka tespit edildi. Hindistan mutasyonu nedir? Hindistan mutasyonunun farkı ne? İşte Hindistan vaka sayılarında son durum
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Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor. Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.
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Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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HİNDİSTAN MUTANTI NEDİR?
Pek çok Hintli gelinen noktadan “çifte mutant” da denilen koronavirüsün B.1.617 adlı mutasyonunu sorumlu tutuyor. Kontrol altına alınması güç iki farklı genetik değişimi içerdiği için “çifte mutant” olarak adlandırılan B.1.617 gerçekte 13 farklı mutasyondan oluşuyor. COVID-19’ın bu versiyonu şu ana dek 17 ülkede görüldü.
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AŞILAR İŞE YARIYOR MU?
Şu aşamada Hindistan varyantının aşıları etkisiz bıraktığına ya da hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Bu yönde hem ABD’li hem de İngiliz yetkililer açıklamalarda bulunarak aşıların etkinliğini teyit ettiler.
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HİNDİSTAN MUTANTI BELİRTİLERİ NEDİR?
Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir. Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" diye konuştu.
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Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye, ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 349 bin 644'e çıktı.
Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışı sürüyor.
İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.
Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.