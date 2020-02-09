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Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 08:46, /

Her ay beşibiryerde!

Aslıhan Turan, oğlu Hamza Arda’nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı.

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Turan, oğlunun eğitim hayatında kullanmak üzere her ay 10 bin lira değerinde beşibiryerde Cumhuriyet altını alıyor.

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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Turan, onun için de aynı şekilde birikim yapmayı planlıyor.

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İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Aslıhan-Arda Turan çifti, doğacak oğullarına Asil Aslan adını verecek.

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ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ

Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı

* İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

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ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI

* Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.

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