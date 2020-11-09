Hazar Ergüçlü o görüntüler hakkında ilk kez konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?

Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına tepki gösterdi:“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”