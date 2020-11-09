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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 08:08 | 

Hazar Ergüçlü o görüntüler hakkında ilk kez konuştu: Cihangir’in ortasında aldatacak kadar aptal mı?

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün Cihangir’de genç bir kadınla samimi şekilde sohbet ederken çekilen görüntüleri hakkında konuştu: “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1KENDİMDEN ŞÜPHE ETMELİYİM
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KENDİMDEN ŞÜPHE ETMELİYİM

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftiyle bir araya geldi. Çıkışta Ergüçlü’ye ihanet dedikoduları soruldu.

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Onur Ünlü geçtiğimiz günlerde Cihangir’de genç bir kadınla sarmaş dolaş sohbet ederken kameralara yansımıştı. O görüntüleri izlediğini söyleyen genç oyuncu, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim” dedi.

3BANA GÖRE YANLIŞLIK YOK
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BANA GÖRE YANLIŞLIK YOK

Birlikte görüntülendiği kişinin Onur Ünlü’nün öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyleyen Hazar Ergüçlü, o kadının “Tokatlayayım da kendine gel” diyerek ünlü yönetmene tokat atması için de “Şaka yapmış, bu tür şakalar yapılabilir” dedi.

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Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına tepki gösterdi:“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”

5DİLAN VE DEMETİ ÇOK SEVİYORUM
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DİLAN VE DEMET'İ ÇOK SEVİYORUM

Ergüçlü dizideki rol arkadaşları Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz hakkında, “Onları çok seviyorum, çok mutluyum onlarla çalışmaktan. Her şey iyi gidiyor” diyerek evinin yolunu tuttu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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