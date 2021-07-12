Hayranıyla yüzdü! Hilal Altınbilek Bodrum'da...

Şezlong sohbeti Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve oğulları Aras ile Bodrum’da tatil yapıyor. Aile önceki gün Güvercinlik’teki bir plajda görüntülendi. Ünlü şarkıcı denize girmek yerine eşiyle şezlongda sohbet etmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan Febyo Taşel ise bir ara oğluyla denize girip keyif yaptı.