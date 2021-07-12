Hayranıyla yüzdü! Hilal Altınbilek Bodrum'da...

Yoğun geçen sezonun ardından ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Bodrum'u tercih eden yıldızlar objektiflere yansıdı...
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“Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide rol alan Hilal Altınbilek önceki gün Bodrum-Bitez’deki bir plajdaydı.
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Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen ünlü oyuncu, ufak bir kız çocuğuyla dakikalarca kumda oynayıp deniz keyfi yaptı.
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Plajın yıldızı
Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken objektife takıldı.
Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerine toplayan Bahadır, arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Tatile devam
Taro Emir Tekin, önceki gün Yalıkavak’ta sevgilisi Sofia ile görüntülendi. Birlikte denize giren sevgililer birbirlerini öpmeye doyamadı. Birlikte güzel vakit geçiren çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark etse de romantizmden vazgeçmedi.
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Keyfi yerinde
Bir dergi çekimi için Bodrum’a giden Berrak Tüzünataç önceki gün sahilde görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu gün boyu deniz keyfi yaptı.
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Tatilde bile senaryo okuyor
Begüm Akkaya, Bodrum Gündoğan’daki Dozo Beach’te objektife takıldı. Yakın arkadaşıyla tatile gelen oyuncu, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonda güzel bir projede olacağını ve şimdiden senaryosunu okumaya başladığını söyleyen Akkaya, diziyle ilgili detay vermedi.
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Bodrum’da romantizm
Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, eşi Selçuk Öner’le Bodrum Gündoğan’daki Dozo Beach’te görüntülendi. Gün boyunca iskelede güneşlenerek kitap okuyan Eyüboğlu’nun sık sık kendisiyle şakalaşan eşi Öner’e aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.
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Şezlong sohbeti
Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve oğulları Aras ile Bodrum’da tatil yapıyor. Aile önceki gün Güvercinlik’teki bir plajda görüntülendi. Ünlü şarkıcı denize girmek yerine eşiyle şezlongda sohbet etmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan Febyo Taşel ise bir ara oğluyla denize girip keyif yaptı.