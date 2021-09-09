Hayat Van Eck kimdir? Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck hakkında bilgiler
Hayat Van Eck, Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde onu canlandırıyor. İzleyiciler Naim Süleymanoğlu’na benzerliği ile dikkat çeken Hayat Van Eck’i araştırmaya başladılar. Peki, Hayat Van Eck kimdir, nereli? İşte hakkında merak edilenler
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Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck merak edilen isimler arasında bulunuyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları arasında yer alan Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu.
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HAYAT VAN ECK KİMDİR?
Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.[ 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck,, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.