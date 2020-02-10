Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olması planlanan Atatürk Havalimanı yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu devasa arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alması bekleniyor. Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi bekleniyor.