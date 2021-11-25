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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 10:44 | 

Hatırlatma dozu nedir, kimler 3'üncü doz aşı randevusu alabilecek?

İsrail, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ardından ülkemizde de 3 Kasım’da risk gruplarına hatırlama dozu hakkı tanımlandı. Peki, hatırlatma dozu nedir, kimler 3'üncü doz aşı randevusu alabilecek?

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BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verdi. Çoğu aşı için zamanla azalan bağışıklık düzeyini yeniden arttırıp eski seviyesine ulaştırmak için bir uygulanan hatırlatma dozu günlük tıp pratiğinde “RAPEL DOZU” deniyor.
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6. aydan sonra mRNA aşılarının da koruyuculuğunun düştüğü ortaya çıktı. Bazı ülkeler 8-9-10 ayda hatırlatma dozu yapacağını açıklasa da ülkemizde aşının üzerinden 6 ay geçenlere üçüncü dozu yapma kararı aldı.
3Kimler 3üncü doz aşı randevusu alabilecek

Kimler 3'üncü doz aşı randevusu alabilecek?

Önce 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerle çalışanlara tanımlanan üçüncü hatırlatma dozu hakkı, 10 Kasım’da ise 2 doz BioNTech aşısı olup 6 ayı dolan 18 yaş üzeri herkese açıldı.
4Dikkat çeken 3. doz araştırması

Dikkat çeken 3. doz araştırması!

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi. Hastane, sonuçları dikkatli bir şekilde ele aldığını ve önümüzdeki aylarda antikor seviyelerini gözlemlemeye devam edeceğini açıkladı.
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