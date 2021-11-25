Hatırlatma dozu nedir, kimler 3'üncü doz aşı randevusu alabilecek?

Dikkat çeken 3. doz araştırması!

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi. Hastane, sonuçları dikkatli bir şekilde ele aldığını ve önümüzdeki aylarda antikor seviyelerini gözlemlemeye devam edeceğini açıkladı.