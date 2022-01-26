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Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu karakteri hakkında bilgiler

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Hasan Denizyaran, Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Hasan Denizyaran, Altay Kurtoğlu karakterine hayat veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Peki, Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu karakteri hakkında bilgiler

1/3Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu karakteri hakkında bilgiler

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı.

2/3Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu karakteri hakkında bilgiler

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.

3/3Altay Kurtoğlu karakteri

Altay Kurtoğlu karakteri

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

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