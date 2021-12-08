Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında? Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken dizisinin Handan’ı oldu

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.



Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.



Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. Sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.



2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı.



