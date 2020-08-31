Hamilelik haberi kesin olarak doğrulandı: Karnı iyice büyüdü
Bugüne kadar hamileliğiyle ilgili konuşmayan, hiçbir soruya da yanıt vermeyen genç çift Emma Roberts ile Garrett Hedlund, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan ilan etti.
Mega, Instagram
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AYLARDIR KONUŞULUYORDU
Ünlü yıldız Julia Roberts'ın yeğeni olan 29 yaşındaki Emma Roberts'ın hamileliğiyle ilgili haberler son birkaç aydır gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.
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ANNESİ İPUCU VERDİ
Fakat ne Roberts ne de 35 yaşındaki Hedlund bu konuda konuştu. Geçtiğimiz haziran ayında Emma Roberts'ın annesi Kelly, sosyal medya üzerinden kızının bir bebeği olacağını doğruladı.
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SON NOKTAYI BÖYLE KOYDULAR
Sonunda Emma Roberts ile Garrett Hedlund, birlikte çektirdikleri pozlarla konuya son noktayı koydu. Roberts sosyal medya hesabından gittikçe büyüyen karnını gözler önüne seren bir dizi fotoğrafını paylaştı.
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'EN SEVDİĞİM İKİ ADAM'
Sevgilisi Hedlund'un da eşlik ettiği bu fotoraflarda Roberts "Ben ve en sevdiğim iki adam" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
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HABER DOĞRULANDI
Genç çift bu pozla bir bebek beklediklerini de resmi olarak gözler önüne sermiş oldu.
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OYUNCU AİLENİN ÜYESİ
Julia Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric Roberts ile Kelly Roberts'ın kızı olan Emma, 9 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor.
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GEÇEN YILDAN BU YANA BİRLİKTELER
Emma Roberts ve Gerard Hedlund, geçen yılın ilk yarısından bu yana birlikte.