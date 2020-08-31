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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 16:20 | 

Hamilelik haberi kesin olarak doğrulandı: Karnı iyice büyüdü

Bugüne kadar hamileliğiyle ilgili konuşmayan, hiçbir soruya da yanıt vermeyen genç çift Emma Roberts ile Garrett Hedlund, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan ilan etti.

Mega, Instagram

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1AYLARDIR KONUŞULUYORDU
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AYLARDIR KONUŞULUYORDU

Ünlü yıldız Julia Roberts'ın yeğeni olan 29 yaşındaki Emma Roberts'ın hamileliğiyle ilgili haberler son birkaç aydır gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.

2ANNESİ İPUCU VERDİ
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ANNESİ İPUCU VERDİ

Fakat ne Roberts ne de 35 yaşındaki Hedlund bu konuda konuştu. Geçtiğimiz haziran ayında Emma Roberts'ın annesi Kelly, sosyal medya üzerinden kızının bir bebeği olacağını doğruladı.

3SON NOKTAYI BÖYLE KOYDULAR
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SON NOKTAYI BÖYLE KOYDULAR

Sonunda Emma Roberts ile Garrett Hedlund, birlikte çektirdikleri pozlarla konuya son noktayı koydu. Roberts sosyal medya hesabından gittikçe büyüyen karnını gözler önüne seren bir dizi fotoğrafını paylaştı.

4EN SEVDİĞİM İKİ ADAM
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'EN SEVDİĞİM İKİ ADAM'

Sevgilisi Hedlund'un da eşlik ettiği bu fotoraflarda Roberts "Ben ve en sevdiğim iki adam" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

5HABER DOĞRULANDI
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HABER DOĞRULANDI

Genç çift bu pozla bir bebek beklediklerini de resmi olarak gözler önüne sermiş oldu.

6OYUNCU AİLENİN ÜYESİ
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OYUNCU AİLENİN ÜYESİ

Julia Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric Roberts ile Kelly Roberts'ın kızı olan Emma, 9 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor.

7GEÇEN YILDAN BU YANA BİRLİKTELER
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GEÇEN YILDAN BU YANA BİRLİKTELER

Emma Roberts ve Gerard Hedlund, geçen yılın ilk yarısından bu yana birlikte.

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