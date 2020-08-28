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GeriMagazin Hamileliğinde sadece 8.5 kilo aldı! İşte Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı...
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Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 13:57 | 

Hamileliğinde sadece 8.5 kilo aldı! İşte Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı...

Hamileliğinde sadece 8.5 kilo alan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan formunu nasıl koruduğunu anlattı. İşte Aslıhan Doğan'ın 5 sırrı...

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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda ve annesi Güler Doğan ile Zorlu AVM’deydi.

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1.5 ay önce oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Doğan, hamilelik boyunca aldığı 8.5 kiloyu vermiş, üstüne 2 kilo daha zayıflamış.

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45’e düşen Aslıhan Doğan “Sosyal medya aç kaldığımı yazıp duruyor. Asla doğru değil” diyerek sırlarını verdi.

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1- Zengin ve sağlam kahvaltı yaparım. Yumurta vazgeçilmezim.2- Öğlen bir kase yoğurt yerim.

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3- Akşam yemeğim 18.00’de biter. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum.4- Karbonhidrat az tüketiyorum. Tercihim, kinoa ve esmer pirinç.5- Günde 2 litre nane, maydanoz ve limonlu su içiyorum.

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