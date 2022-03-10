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Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi? Acıların Kadını Bergen'i öldüren Halis Serbest'in hayatı hakkında merak edilenler

#Halis Serbest#Bergen#Acıların Kadını

Halis Serbest merak edilen isimlerden biri oldu. Bergen filminin vizyona girmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Filmde, 'Acıların Kadını' olarak bilinen ve Adana Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatı beyaz perdeye taşındı. Önce yüzüne kezzap atılarak tek gözünü kaybeden Bergen, 14 Ağustos 1989'da Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak hayatını kaybetti. Peki, Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve yaşıyor mu? İşte, Halis Serbest ile ilgili ayrıntılı bilgiler....

1/5Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi Acıların Kadını Bergeni öldüren Halis Serbestin hayatı hakkında merak edilenler

Halis Serbest kimdir, sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Şarkıcı Bergen’e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest’in hayatı Bergen filminde yer aldı. Suikasttan sonra 12 yıl ceza alan ve cezasını çektikten sonra hapisten çıkan Halis Serbest'in tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

2/5HALİS SERBEST KİMDİR

HALİS SERBEST KİMDİR?

Adana’da yaşamına devam eden Halis Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

3/5BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI

BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

4/5Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi Acıların Kadını Bergeni öldüren Halis Serbestin hayatı hakkında merak edilenler

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen’den boşanmak istediğini dile getirir.

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

5/5Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi Acıların Kadını Bergeni öldüren Halis Serbestin hayatı hakkında merak edilenler

1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.

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#Halis Serbest#Bergen#Acıların Kadını