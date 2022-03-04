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Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında? Pera Palas'ta Gece Yarısı’nda Atatürk’ü canlandırıyor

#Hakan Dinçkol#Pera Palas'ta Gece Yarısı #Pera Palas'ta Gece Yarısı Atatürk

Hakan Dinçkol, Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları arasında yer alıyor. Netflix’te izleyici karşısına çıkan Palas'ta Gece Yarısı’nda Atatürk sahnesi izleyiciler tarafından merakla izlendi. Hakan Dinçkol dizide Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı. Peki, Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında?

1/2Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında Pera Palasta Gece Yarısı’nda Atatürk’ü canlandırıyor

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları arasında yer alan Hakan Dinçkol Atatürk’ü canlandırıyor. Hakan Dinçkol’un daha önce oynadığı diziler arasında Savasçı, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman ve Yargı da yer alıyor.

2/2HAKAN DİNÇKOL KİMDİR

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, aslen Yugoslav göçmenidir. 1981 İstanbul doğumlu olan Hakan Dinçkol, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Birçok reklam filminde yer aldıktan sonra 2015 yılında Asla Vazgeçmem dizisinde Fırat karakterine hayat verdi. Sonrasında Savasçı dizisinde Başçavuş Turan Hüseyinoglu karakterini canlandırdı. Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncuları arasında yer aldı. Ünlü isim şu anda Yargı dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmaktadır.

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#Hakan Dinçkol#Pera Palas'ta Gece Yarısı#Pera Palas'ta Gece Yarısı Atatürk