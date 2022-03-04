Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında? Pera Palas'ta Gece Yarısı’nda Atatürk’ü canlandırıyor

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları arasında yer alan Hakan Dinçkol Atatürk’ü canlandırıyor. Hakan Dinçkol’un daha önce oynadığı diziler arasında Savasçı, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman ve Yargı da yer alıyor.