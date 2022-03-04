Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında? Pera Palas'ta Gece Yarısı’nda Atatürk’ü canlandırıyor

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları arasında yer alan Hakan Dinçkol Atatürk’ü canlandırıyor. Hakan Dinçkol’un daha önce oynadığı diziler arasında Savasçı, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman ve Yargı da yer alıyor.
Hakan Dinçkol, aslen Yugoslav göçmenidir. 1981 İstanbul doğumlu olan Hakan Dinçkol, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Birçok reklam filminde yer aldıktan sonra 2015 yılında Asla Vazgeçmem dizisinde Fırat karakterine hayat verdi. Sonrasında Savasçı dizisinde Başçavuş Turan Hüseyinoglu karakterini canlandırdı. Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncuları arasında yer aldı. Ünlü isim şu anda Yargı dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmaktadır.