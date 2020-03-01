Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi?
Hadi Be Oğlum filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı Hadi Be Oğlum vizyona girdiği tarihte gerek oyuncu kadrosu gerekse duygu yüklü sahneleriyle adından söz ettirmişti. Peki, 2018 yapımı Hadi Be Oğlum’un oyuncu kadrosunda kimler var? Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi?
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1
Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Hadi Be Oğlum filmi, son yılların en başarılı dram filmlerinden biri olarak gösterilmişti. Balıkçılık yaparak para kazanan Ali’nin oğlu için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir şekilde aktaran Hadi Be Oğlum filminin oyuncu kadrosunda Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç, Yıldız Kültür, Durul Bazan, Nuri Gökaşan, Ayşenur Yazıcı ve Suat Güzey de bulunuyor.
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HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU
Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Alihan Türkdemir’ın canlandırmış olduğu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.
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HADİ BE OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?
İletişim sorunu yaşayan Efe ve babasının onu hayata kazandırmak için çalışan filmin çoğu sahnesi, Antalya’nın şirin ve turistik sahil ilçesi Kaş’ta çekildi. Çekimin ana mekanı olarak Kaş’a bir saat uzaklıktaki bakir bir koy kullanıldı.
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HADİ BE OĞLUM ÇOCUK OYUNCUSU ALİHAN TÜRKDEMİR?
Alihan Türkdemir, 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine İlköğretim'de devam eden sevimli oyuncu; 2014 yılında rol aldığı reklam filmi ile ilk kez küçük yaşlarda ekranlarla tanıştı. Reklam filmlerinde yer almış ancak ilk kez 2014 yılında Serçe Sarayı dizisinde rol almış, daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin kadrosunda yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Hande Soral, Barış Kılıç, Murat Han ve Sedef Avcı'nın paylaştığı Evlat Kokusu dizisinin kadrosundayken ise Çınar karakterine hayat verdi.