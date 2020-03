Televizyon Haber Giriş: 01 Mart 2020 - 16:47 , / 01 Mart 2020 - 16:47

Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi?

Hadi Be Oğlum filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı Hadi Be Oğlum vizyona girdiği tarihte gerek oyuncu kadrosu gerekse duygu yüklü sahneleriyle adından söz ettirmişti. Peki, 2018 yapımı Hadi Be Oğlum’un oyuncu kadrosunda kimler var? Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi?