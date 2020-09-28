Ünlü oyuncu doğum gününde çıplak pozunu paylaştı, kızı utandı

Ancak Paltrow'un bu paylaşımından çok da memnun olmayan bazı takipçileri de vardı. Bunlardan biri "Onun bu yönünü bilmiyordum. Onu diğerlerinden farklı sanıyordum. Fakat beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın" diye yazdı.