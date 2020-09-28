Ünlü oyuncu doğum gününde çıplak pozunu paylaştı, kızı utandı
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, 48 yaşını, sosyal medyada paylaştığı çırılçıplak pozuyla kutladı.
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İki çocuk annesi Paltrow'un bu paylaşımına birçok meslektaşından kutlama mesajları geldi. Ama 16 yaşındaki kızı bu pozdan çok da mutlu olmadığını belirten bir yorum yaptı.
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Paltrow, evinin arka bahçesinde çekilen çıplak pozunu “Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler” notuyla paylaştı.
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Paltrow'un bu paylaşımına aralarında Courtney Cox, Vanessa Hudgens, Lea Michele ve Katy Perry'nin de bulunduğu birçok ünlüden kutlama mesajı geldi.
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Fakat Paltrow'un Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Apple bu pozun altına "Anne" diye imalı bir not düştü.
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Ancak Paltrow'un bu paylaşımından çok da memnun olmayan bazı takipçileri de vardı. Bunlardan biri "Onun bu yönünü bilmiyordum. Onu diğerlerinden farklı sanıyordum. Fakat beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın" diye yazdı.
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Ünlü yapımcı Bruce Denner ile oyuncu Blythe Danner'ın kızı olan Gwyneth Paltrow, 1991 yılında Shout isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Aynı yıl Steven Spielberg’in, Kanca adlı filminde Genç Wendy'yi canlandırdı ve bu rolüyle ismini duyurmayı başardı.
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Dennis Quaid, Meg Ryan ve James Caan ile birlikte oynadığı Flesh and Bone (1993) adlı filmle yıldızı parlayan Paltrow, daha sonra Malice (1993), Jefferson in Paris, Yedi (1995) ve Emma'da (1996) rol aldı. 1998 yılında Aşık Shakespeare'deki rolüyle, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında "Altın Küre" ve "Oscar" kazandı.
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Paltrow bir dönem Brad Pitt ile nişanlıydı. Fakat bu süreç evliliğe uzanmadı. 2003'te Coldplay'in üyelerinden Chris Martin ile gizlice evlndi. Çiftin iki çocuğu oldu fakat 2014'te boşanma kararı aldılar.
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Paltrow; 2018 yılında Brad Falchuk ile evlendi. Sağlıklı beslenme ve yaşam üzerine bir internhet sitesi bulunan Paltrow'un bu konuda kitapları da bulunuyor.