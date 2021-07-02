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Magazin
Haber Giriş: 02 Temmuz 2021 - 11:33 | 

Gupse Özay işe Barış Arduç tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı.Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!

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1Kumdan kaleler

Kumdan kaleler

Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç, sahilde kumdan kaleler yaptı. Özay, o anları “Canım yönetmenim Onur Bilgetay’ın kumdan kalesini pek tabii ki ezip geçmeliydim; geçemedim” notuyla paylaştı.

2Eşiyle dinlendi

Eşiyle dinlendi

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de tatil için Bodrum’u tercih etti. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı Bodrum’daydı. Töre çifti bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp güneşlendi. ◊ Umut ÜNVER

3Hep seninle olsun

Hep seninle olsun

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ile fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Gün batımlarım hep böyle seninle olsun sevgilim.”

4Sinemden yeni paylaşım

Sinem'den yeni paylaşım

Ailesiyle Marmaris'te tatil yapan Sinem Kobal'dan plaj pozu...

5Siyah beyaz tatil

Siyah beyaz tatil

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın yıldızı Burcu Biricik, tatil fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye kısmında paylaştı. Oyuncunun fotoğrafları daha sonra birçok hayran sayfasında da yer aldı.

6Eğlenceli şapka

Eğlenceli şapka

Oyuncu Neslihan Atagül, eğlenceli şapkasıyla arkadaşına poz verdi. Oyuncunun “Neşeli renkler” notunu düştüğü fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.

7Bebek öncesi son tatil

Bebek öncesi son tatil

Euroleague ve Türkiye ligi şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay, eşi Erica ile birlikte yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Çocukları Austin’den sonra ikinci kez bebek bekleyen çift, doğum öncesi son tatillerini yapıyor. Hamileliğinde 8’inci aya giren Erica Balbay tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Doğuş Balbay da oğluyla bir örnek deniz şortu giyerek çektirdikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

8Önce yürüyüş sonra dondurma

Önce yürüyüş sonra dondurma

Ömer Sabancı, eşi Arzu Sabancı ile Bodrum’da tatiline devam ediyor. Ünlü işadamı önceki gün Türkbükü’nde tek başına yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası kendine bir dükkandan dondurma alan Sabancı, ardından zodyak bot ile koyda demirli olan teknesine geçti. ◊ Umut ÜNVER

9Yeşim tatilde

Yeşim tatilde

Yaşim Erçetin, tatil fotoğrafını "Ne olursa olsun ruhlarınız duyar anlar bana resmen bildirim gibi geliyor hissediyorum sizede oluyor mu? Aslında en başından beri frekansları algılıyoruz o hani pimririklenip acaba mı yok yok ben kurdum yine diye konuşan iç sesimizi bastırdığınızda bazen doğruyu söylüyor korkup dinlemek istemiyoruz bazen" notuyla paylaştı.

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