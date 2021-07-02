Gupse Özay işe Barış Arduç tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı.Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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1
Kumdan kaleler
Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç, sahilde kumdan kaleler yaptı. Özay, o anları “Canım yönetmenim Onur Bilgetay’ın kumdan kalesini pek tabii ki ezip geçmeliydim; geçemedim” notuyla paylaştı.
2
Eşiyle dinlendi
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de tatil için Bodrum’u tercih etti. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı Bodrum’daydı. Töre çifti bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp güneşlendi. ◊ Umut ÜNVER
3
Hep seninle olsun
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ile fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Gün batımlarım hep böyle seninle olsun sevgilim.”
4
Sinem'den yeni paylaşım
Ailesiyle Marmaris'te tatil yapan Sinem Kobal'dan plaj pozu...
5
Siyah beyaz tatil
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın yıldızı Burcu Biricik, tatil fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye kısmında paylaştı. Oyuncunun fotoğrafları daha sonra birçok hayran sayfasında da yer aldı.
6
Eğlenceli şapka
Oyuncu Neslihan Atagül, eğlenceli şapkasıyla arkadaşına poz verdi. Oyuncunun “Neşeli renkler” notunu düştüğü fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.
7
Bebek öncesi son tatil
Euroleague ve Türkiye ligi şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay, eşi Erica ile birlikte yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Çocukları Austin’den sonra ikinci kez bebek bekleyen çift, doğum öncesi son tatillerini yapıyor. Hamileliğinde 8’inci aya giren Erica Balbay tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Doğuş Balbay da oğluyla bir örnek deniz şortu giyerek çektirdikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
8
Önce yürüyüş sonra dondurma
Ömer Sabancı, eşi Arzu Sabancı ile Bodrum’da tatiline devam ediyor. Ünlü işadamı önceki gün Türkbükü’nde tek başına yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası kendine bir dükkandan dondurma alan Sabancı, ardından zodyak bot ile koyda demirli olan teknesine geçti. ◊ Umut ÜNVER
9
Yeşim tatilde
Yaşim Erçetin, tatil fotoğrafını "Ne olursa olsun ruhlarınız duyar anlar bana resmen bildirim gibi geliyor hissediyorum sizede oluyor mu? Aslında en başından beri frekansları algılıyoruz o hani pimririklenip acaba mı yok yok ben kurdum yine diye konuşan iç sesimizi bastırdığınızda bazen doğruyu söylüyor korkup dinlemek istemiyoruz bazen" notuyla paylaştı.