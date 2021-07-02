Gupse Özay işe Barış Arduç tatilde

Yeşim tatilde Yaşim Erçetin, tatil fotoğrafını "Ne olursa olsun ruhlarınız duyar anlar bana resmen bildirim gibi geliyor hissediyorum sizede oluyor mu? Aslında en başından beri frekansları algılıyoruz o hani pimririklenip acaba mı yok yok ben kurdum yine diye konuşan iç sesimizi bastırdığınızda bazen doğruyu söylüyor korkup dinlemek istemiyoruz bazen" notuyla paylaştı.