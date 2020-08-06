Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadı

6 yıllık birlikteliklerini 1 hafta önce Çeşme’de nikâh masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Fly-Inn Beach’te görüntülendi. Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Gupse Özay ve Barış Arduç’un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi. Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu. Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak’ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı. Gün boyu küçük oğluyla yakından ilgilenen Apak, çevredekilerin takdirini topladı.7 Ağustos’ta Bodrum’da, 8 Ağustos’ta Çeşme’de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel’le tatile çıktı. Önceki gün Fly-Inn Beach’e giden çift, burada Gupse Özay-Barış Arduç ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak’la vakit geçirdi. Günün sonunda plajdan ilk ayrılan da Can Bonomo ile Öykü Karayel oldu.