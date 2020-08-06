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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 07:00,

Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadı

Sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Çeşme’deki Fly-Inn Beach’teydi. Özay gün boyunca eşini öpmelere doyamadı!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1MUTLULUK SARHOŞU
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MUTLULUK SARHOŞU

6 yıllık birlikteliklerini 1 hafta önce Çeşme’de nikâh masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Fly-Inn Beach’te görüntülendi.

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Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

3ARKADAŞLAR BİR ARADA
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ARKADAŞLAR BİR ARADA

Gupse Özay ve Barış Arduç’un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi.

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Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu.

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Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak’ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.

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Gün boyu küçük oğluyla yakından ilgilenen Apak, çevredekilerin takdirini topladı.

7Konser öncesi enerji depoluyor
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Konser öncesi enerji depoluyor

7 Ağustos’ta Bodrum’da, 8 Ağustos’ta Çeşme’de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel’le tatile çıktı.

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Önceki gün Fly-Inn Beach’e giden çift, burada Gupse Özay-Barış Arduç ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak’la vakit geçirdi. Günün sonunda plajdan ilk ayrılan da Can Bonomo ile Öykü Karayel oldu.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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