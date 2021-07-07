Gülşah Saraçoğlu yasak aşk iddialarını doğruladı... Kimle aldatıldı? Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz kimdir?
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir barışık bir dargın ilişkisini sürdüğü sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Gülşah Saraçoğlu yaptığı yeni açıklamayla aldatıldığını duyurdu. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimle aldatıldı? Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz kimdir?
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Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz defalarca ayrılsalar da yeniden bir araya gelmişlerdi. Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını şu sözlerle duyurdu:
Geçtiğimiz hafta evlilik kararı alan ancak ardından yollarını ayıran ikiliden Saraçoğlu, konuyla ilgili, "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz..." ifadelerini kullandı.
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Bu kez de Gülşah Saraçoğlu’ndan ayrı bir beyan daha geldi. İlişkilerinin bitmesinin nedenine açıklık getiren Gülşah Saraçoğlu aldatıldığı haberlerini isim vermeden doğruladı.
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Açıklamada geçen kişinin geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yeliler olduğu iddia ediliyor.
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KAN DONDURAN İDDİALAR
Yapımcılığını Bilal Özbilge’nin üstlendiği, Sinem Yıldız ve Bilal Özcan’ın sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Magazin, gündemi belirlemeye devam ediyor.
Ekranların fenomen magazin programı Beyaz Magazin’de bugün, Günlerdir konuşulan ihanet iddiaları gerçek çıktı! İhaneti Beyaz Magazinden öğrenen, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu sonunda aldatıldığını doğruladı! Ayrılırken toz kondurmadığı sevgilisinin yasak aşkını ifşa etti! Ünlü modacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Berdan Mardini’nin bacağından vurulan eski eşi Fatoş Yelliler’i işaret etti! Tüm gözler silahlı saldırının arkasındaki isme çevrildi! Fatoş Yelliler’i kim vurdu? Silahlı saldırının arkasında ne var? Her şey Fatoş Yelliler’in velayeti babaları Berdan Mardini’de olan çocuklarını görmeye giderken uğradığı silahlı saldırıyla başladı saldırının ardından bacağından hafif yaralanan yelliler’in, verdiği ifadede eski eşi Berdan Mardini’den şüphelendiğini söyledi! eski eşinin suçlamalarını reddeden ünlü şarkıcının ardından bombalar bir bir patladı! Fatoş Yelliler’in çarpık ilişkileri ağızları açık bıraktı! ortaya saçılan yasak aşk furyasından Gülşah Saraçoğlu’mda nasibini aldı bir dargın bir barışık sevgilisi Gökhan Göz’ün, Yelliler’le ilişki yaşadığını Beyaz Magazin’den öğrendi! Geçtiğimiz hafta beklenen oldu, Gökhan Göz’den ayrıldığını açıklayan Saraçoğlu, Beyaz Magazin’de yaşananları anlattı! Biten ilişkisine rağmen yasak aşk iddialarına üstü kapalı cevaplar veren Saraçoğlu asıl şoku dün yaşadı! Fatoş Yelliler’in saldırıya uğradıktan sonra Gökhan Göz’ün yanına koştuğunu yine Beyaz Magazin’den duydu! Yayınımızın ardından açıklama yapan ünlü modacı, bu sefer açtı ağzını yumdu gözünü iddiaları doğrulayan Saraçoğlu yasak aşkı ifşa etti! Eski sevgilisinin yasak aşkı gizlemek için kendisini kullandığını iddia etti!
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayın bağlandı bahsi geçen iddialar hakkında bir kez daha konuştu.
Gülşah Saraçoğlu “ Olan oldu, vicdanen çok iyi ve rahatım. Sizleri sevdiğim için ve kırmamak için bağlandım bu konu ile ilgili açıklama yapmayacağım daha fazla detay vermeyeceğim. Herkes kendi söylediklerinden meshuldür ve kendine yakışanı yapar benim nasıl dobra bir kadın olduğumu tüm Türkiye biliyor.” Dedi.
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Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır.